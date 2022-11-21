Правительство РФ угрожает плану Вексельберга на Екатеринбург

Защищаясь, люди олигарха осадили кабинет вице-мэра

21 ноября 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Для холдинга Виктора Вексельберга Академический — флагманский градостроительный проект Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Амбициозный проект ГК «Ренова» Виктора Вексельберга в Екатеринбурге оказался под угрозой срыва. По данным URA.RU, на закрытой встрече с чиновниками и девелоперами представитель федерального правительства дал понять: в обозримой перспективе бюджетных вливаний в застройку первой и — главное — второй очередей Академического района не будет. Реакция бизнеса оказалась молниеносной, одному из вице-мэров пришлось отбиваться. Разговор состоялся на полях форума 110+ TechnoBuild в конце октября. С лидерами отрасли общался замминистра строительства РФ Никита Стасишин. На фоне других выделился вопрос от гендиректора «РСГ-Академическое» (дочерняя структура «Реновы») Сергея Ланцова. «Он поинтересовался, планирует ли Минстрой выводить программу „Стимул“ (по ней выделяются деньги на ремонты дорог — прим. URA.RU) за рамки 2025 года и субсидировать строительство соцобъектов. Стасишин, как раз курирующий „Стимул“, дал понять, что у государства другие заботы», — поделился один из участников совещания. Никита Стасишин дал понять «РСГ-Академическое»: денег на школы и дороги не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Озвученное противоречит концепции «РСГ». Освоение Академического напрямую связано с появлением новых дорог, парков, школ и детсадов именно за государственный счет. Это, кстати, вызывает ревность у бизнес-конкурентов и глав других районов. В «РСГ» на такое не обращают внимания. «Просто мы единственные умеем оперативно составлять заявки на федеральные деньги», — объяснил корреспонденту топ-менеджер «Реновы». Горадминистрация, впрочем, считает, что дисбаланс в распределении ресурсов действительно существует. С конца лета чиновники в частных разговорах упоминают, что в Екатеринбурге «есть не только Академический и Солнечный, но и другие районы». И раздражаются, когда депутат гордумы от Кировского района Михаил Матеев — лидер неформальной фракции «Реновы» в гордуме — в очередной раз приглашает чиновников на объезд Академического. Для восполнения дефицита в первой очереди Академического нужно построить еще шесть школ, денег на это у города и области нет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU На текущий момент по программе «Стимул» в Академическом строится несколько путепроводов (в частности, на ул. Чкалова, ул. Академика Ландау, ул. Рябинина и ул. Вавилова). Также готов проект школы №1 в 17-м квартале района. Однако деньги на нее из Москвы никак не приходят (и не придут, следует из слов Стасишина). А за свой счет «РСГ» не строит — бизнес-модель. Осознавая, что без гарантий по школам и детсадам мэрия не выдаст граддокументацию, «РСГ» включила лоббистский ресурс. Компания подготовила два обращения на имя губернатора Евгения Куйвашева — с просьбой выделить областные средства на школу №1 (408,3 млн рублей). Первое предполагалось направить через городскую Общественную палату (ОП). Второе — через депутатскую группу «Екатеринбург» в региональном заксобрании. По неизвестной причине ОП участвовать отказалась, и сработал только второй вариант. Параллельно топ-менеджеры «Реновы» вступили в переговоры с вице-мэром Рустамом Галямовым, одним из влиятельнейших свердловских чиновников. «„РСГ“ требует от Галямова „открыть“ документы по Академическому-2. Чтобы продать землю другому застройщику», — поделился третий источник агентства — близкий к горадминистрации. Удастся ли строителям продавить Рустама Галямова — одна из главных интриг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU О том, что в Екатеринбурге появится второй Академический, стало известно в июне 2021-го. Местом для него выбран юг города, в районе улиц Новосибирской, Лучистой, ЕКАД и Полевского тракта. Сейчас эта территория имеет статус сельскохозяйственной, выгодно избавиться от нее невозможно. И под «открытием» документов в данном случае подразумевается изменение статуса участка и выдача бумаг, позволяющих начать его застройку. «Галямов, во-первых, видит, что федерация не готова строить за счет бюджета дороги и школы в Академическом-2, а во-вторых, не считает, что это было бы справедливо по отношению к городу в целом. Поэтому никакие согласования не выдает», — поделился инсайдер. Сам Галямов в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев. Представителю минстроя направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Четвертый источник — в политкругах — предположил, что «Ренова» все же попытается спасти проект второго Академического. И для усиления позиции расширит свое представительство в думе Екатеринбурга по итогам выборов 2023 года. В действующем созыве у холдинга три мандата. Известно, что предметного общения на эту тему с мэром Алексеем Орловым пока не было. В пресс-службе «РСГ-Академическое» не стали комментировать ситуацию.

Амбициозный проект ГК «Ренова» Виктора Вексельберга в Екатеринбурге оказался под угрозой срыва. По данным URA.RU, на закрытой встрече с чиновниками и девелоперами представитель федерального правительства дал понять: в обозримой перспективе бюджетных вливаний в застройку первой и — главное — второй очередей Академического района не будет. Реакция бизнеса оказалась молниеносной, одному из вице-мэров пришлось отбиваться. Разговор состоялся на полях форума 110+ TechnoBuild в конце октября. С лидерами отрасли общался замминистра строительства РФ Никита Стасишин. На фоне других выделился вопрос от гендиректора «РСГ-Академическое» (дочерняя структура «Реновы») Сергея Ланцова. «Он поинтересовался, планирует ли Минстрой выводить программу „Стимул“ (по ней выделяются деньги на ремонты дорог — прим. URA.RU) за рамки 2025 года и субсидировать строительство соцобъектов. Стасишин, как раз курирующий „Стимул“, дал понять, что у государства другие заботы», — поделился один из участников совещания. Озвученное противоречит концепции «РСГ». Освоение Академического напрямую связано с появлением новых дорог, парков, школ и детсадов именно за государственный счет. Это, кстати, вызывает ревность у бизнес-конкурентов и глав других районов. В «РСГ» на такое не обращают внимания. «Просто мы единственные умеем оперативно составлять заявки на федеральные деньги», — объяснил корреспонденту топ-менеджер «Реновы». Горадминистрация, впрочем, считает, что дисбаланс в распределении ресурсов действительно существует. С конца лета чиновники в частных разговорах упоминают, что в Екатеринбурге «есть не только Академический и Солнечный, но и другие районы». И раздражаются, когда депутат гордумы от Кировского района Михаил Матеев — лидер неформальной фракции «Реновы» в гордуме — в очередной раз приглашает чиновников на объезд Академического. На текущий момент по программе «Стимул» в Академическом строится несколько путепроводов (в частности, на ул. Чкалова, ул. Академика Ландау, ул. Рябинина и ул. Вавилова). Также готов проект школы №1 в 17-м квартале района. Однако деньги на нее из Москвы никак не приходят (и не придут, следует из слов Стасишина). А за свой счет «РСГ» не строит — бизнес-модель. Осознавая, что без гарантий по школам и детсадам мэрия не выдаст граддокументацию, «РСГ» включила лоббистский ресурс. Компания подготовила два обращения на имя губернатора Евгения Куйвашева — с просьбой выделить областные средства на школу №1 (408,3 млн рублей). Первое предполагалось направить через городскую Общественную палату (ОП). Второе — через депутатскую группу «Екатеринбург» в региональном заксобрании. По неизвестной причине ОП участвовать отказалась, и сработал только второй вариант. Параллельно топ-менеджеры «Реновы» вступили в переговоры с вице-мэром Рустамом Галямовым, одним из влиятельнейших свердловских чиновников. О том, что в Екатеринбурге появится второй Академический, стало известно в июне 2021-го. Местом для него выбран юг города, в районе улиц Новосибирской, Лучистой, ЕКАД и Полевского тракта. Сейчас эта территория имеет статус сельскохозяйственной, выгодно избавиться от нее невозможно. И под «открытием» документов в данном случае подразумевается изменение статуса участка и выдача бумаг, позволяющих начать его застройку. «Галямов, во-первых, видит, что федерация не готова строить за счет бюджета дороги и школы в Академическом-2, а во-вторых, не считает, что это было бы справедливо по отношению к городу в целом. Поэтому никакие согласования не выдает», — поделился инсайдер. Сам Галямов в разговоре с URA.RU воздержался от комментариев. Представителю минстроя направлен запрос на комментарий. Ответ на него будет опубликован, как только поступит. Четвертый источник — в политкругах — предположил, что «Ренова» все же попытается спасти проект второго Академического. И для усиления позиции расширит свое представительство в думе Екатеринбурга по итогам выборов 2023 года. В действующем созыве у холдинга три мандата. Известно, что предметного общения на эту тему с мэром Алексеем Орловым пока не было. В пресс-службе «РСГ-Академическое» не стали комментировать ситуацию.