Источник: Куйвашев лоббирует объединение двух регионов на выборах

Для Евгения Куйвашева принципиально важно обеспечить победу «Единой России» во всех одномандатных округах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Интрига вокруг проблемного свердловского округа на выборах в Госдуму, где конкурируют действующие депутаты Сергей Чепиков («Единая Россия») и Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), закручивается все сильнее. Для спасения своего кандидата команда губернатора Евгения Куйвашева продвигает схему с объединением партсписков Пермского края и Свердловской области. По словам некоторых источников URA.RU, ситуацию разбирали во время визита лидера «СР» Сергея Миронова в Екатеринбург 21 мая.

Соцопросы, проведенные в конце апреля по заказу областных властей, показали, что шансы Ионина и Чепикова примерно равны. Они имеют одинаковую узнаваемость (в районе 45%) и схожие рейтинги (21% и 14% соответственно), говорит источник URA.RU, знакомый с выводами экспертов.

Многие в политтусовке уверены: если Дмитрий Ионин найдет 20-25 миллионов рублей на кампанию, он победит Чепикова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В резиденции губернатора исходят из того, что выдвижение Ионина в Березовском одномандатном округе — вынужденная для него мера. «Если опираться на результаты выборов 2016 года, по свердловскому партсписку „СР“ в Госдуму проходит только один кандидат (за „СР“ на Среднем Урале тогда проголосовали 13,5% избирателей или 400 тысяч человек — прим. URA.RU). На первое — проходное — место в свердловском списке претендует не только Ионин, но и [лидер реготделения „СР“ Андрей] Кузнецов, пользующийся поддержкой Москвы. Потому Ионин и идет против Чепикова», — объясняет источник, близкий к областной власти.

Учитывая внутрипартийный расклад, администраторы кампании (во главе с неформальным советником Куйвашева Ринатом Хазеевым) предлагают объединить партсписки «Справедливой России» в Свердловской области и Пермском крае. То есть сформировать большую территориальную группу, от которой смогли бы избраться и Кузнецов, и Ионин (в таком случае он отказался бы от соперничества с Чепиковым). «У „СР“ слабые позиции в Прикамье. Ионин и Кузнецов могут возглавить свердловско-пермский список, зайти туда со своими технологиями и заработать достаточное количество голосов, чтобы в Госдуму пройти вдвоем, не конфликтуя», — описал собеседник агентства, знакомый с концепцией.

Считается, что Андрей Кузнецов претендует на проходное место в списке «СР» в Свердловской области, из-за чего Ионин и уходит в одноманлатный округ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам источника URA.RU во властных структурах, сценарий с отказом Ионина от выдвижения по Березовскому округу мог обсуждаться на встрече Куйвашева с Мироновым 21 мая. Другой источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что якорной целью визита Миронова в Екатеринбург было узнать, как свердловские власти видят архитектуру избирательных округов. Еще один инсайдер URA.RU утверждает, что потенциальное объединение Свердловской области и Пермского края Миронов, Ионин, Кузнецов обсуждали и на троих. «Миронов не дал точного ответа, объяснив, что ему нужно переговорить с пермяками», — поделился он.

Но, по данным URA.RU, пермские эсеры против. «Их логика ясна. Зачем нам отдавать свою территорию, если проходные места в ней занимают свердловчане?» — объясняет источник в свердловской власти, вовлеченный в обсуждения. Впрочем, в разговоре с URA.RU Дмитрий Ионин заявил, что подобных настроений у его коллег нет. Он также подтвердил, что руководство «Справедливой России» думает об объединении различных территориальных групп, в том числе свердловской и пермской, но подчеркнул, что это идея самой партии. «Нашим руководством внутри партии рассматриваются различные тактические конфигурации по территориальным группам. Итоговое решение будет утверждено на партийном съезде (он может пройти в конце июня — прим. URA.RU)», — прокомментировал Ионин.

Аналогичным образом высказался Андрей Кузнецов. Говоря о своих планах в Госдуму, он подчеркнул, что выдвинется в парламент, если такую задачу поставит ему руководство. Кроме того, Кузнецов (присутствовавший на встрече) опроверг URA.RU, что Миронов обсуждал с Куйвашевым выборы: «Этот вопрос не поднимался». И в очередной раз публично дезавуировал версию о внутрипартийном соперничестве с Иониным.

Источник агентства, близкий к «Справедливой России», дал понять, что политический торг далек от завершения. «Партия предлагает оставить этот [Березовский] округ за Иониным. Наша задача — расширить присутствие в Госдуме, то есть завоевать два мандата от Свердловской области. Есть два пути. Первый — получить один мандат в округе, другой — по списку. Второй — более сложный — согласиться на объединение с Пермским краем. Первый вариант предпочтительнее», — сказал он.

Сергей Чепиков не ответил на звонок корреспондента. Ринат Хазеев отказался от комментариев.