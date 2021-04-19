Свердловские власти спасают депутата-чемпиона от конкурента

Дмитрия Ионина хотят уговорить идти на выборы в Пермском крае, чтобы он не мешал Сергею Чепикову Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловские модераторы политических процессов озабочены тем, чтобы расчистить путь в следующий созыв Госдумы единороссу Сергею Чепикову. Как сообщил URA.RU источник, близкий к областному избирательному штабу, его неформальный лидер, политтехннолог Ринат Хазеев обещает перевести конкурента Чепикова — эсера Дмитрия Ионина — в Пермский край, от которого политик и будет избираться.

«Ионин как одномандатник — проблема для „Единой России“ и Чепикова. И Хазеев обещает ее решить. Один из вариантов — отправить Ионина в Пермский край, чтобы он избирался от соседнего региона», — рассказал собеседник агентства. Однако, добавил он, позиции справороссов в Прикамье не очень сильны и спонсоров у Ионина там нет.

Сам парламентарий отрицает факт ведения переговоров с Хазеевым. «Это, конечно, было бы странно. Я десять лет работаю в родной Свердловской области и было бы странно переходить в другой регион. Планирую и дальше тут работать», — прокомментировал Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU.

«Я привык, как в спорте, бороться честно. Раньше победителя на финише определял секундомер, а сейчас — голоса избирателей. С Дмитрием у нас уже была конкуренция на выборах, но при этом у нас хорошие товарищеские отношения», — прокомментировал Сергей Чепиков. До Рината Хазеева на момент публикации дозвониться не удалось.

Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков скептически отнесся к информации об избрании Дмитрия Ионина от Перми. «Он там варяг. Местные эсеры не будут работать на Ионина», — убежден политолог. Он отметил, что «Справедливая Россия» вобрала в себя партии «За правду» и «Патриоты России», представители которых также хотят в Госдуму, поэтому появление свердловчанина может усугубить внутрипартийный конфликт.