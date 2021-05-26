Следователи закрыли дело, за которое бился экс-мэр Екатеринбурга

Закрытие уголовного дела пока не говорит о том, что решение Верховного суда может быть пересмотрено, утверждают в мэрии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Следственный комитет закрыл уголовное дело о захвате земли в центре Екатеринбурга — над законсервированной станцией метро «Бажовская», поделился источник агентства в городских структурах власти. Это разбирательство важно тем, что должно было положить начало большой земельной ревизии в городе, которую пыталась запустить команда экс-мэра Александра Высокинского.

Речь идет об участке на перекрестке улиц 8 Марта-Большакова, на котором располагается двухэтажный павильон (ул. 8 Марта, с63). Руководство города с 2019 года добивалось сноса постройки, настаивая, что она была возведена по подложным документам. Тяжбы завершились в декабре 2020-го: Верховный суд постановил снести здание (в апреле, уже после смены власти в городе, срок демонтажа продлили до 25 октября).

Известно, что на карандаше у Алексея Бирюлина (слева) и Александра Высокинского (справа) было еще несколько объектов, которые они хотели вернуть городу после сноса павильона над «Бажовской» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Весной 2020-го свердловская прокуратура распространила информацию, что СК возбудил уголовное дело по ч.4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Прокурорская проверка показала, что с 2015 года по 2017 год один из руководителей ООО «Промавтосервис» (собственник павильона) якобы ввел в заблуждение чиновников мэрии и областного минстроя, получив разрешение строить на земле в центре города капитальные сооружения. «В дальнейшем указанное лицо обеспечило незаконное заключение договора купли-продажи земельного участка, согласно которому организация приобрела земельный участок по цене, соответствующей 15% от кадастровой стоимости земельного участка, право собственности на который зарегистрировало, причинив тем самым ущерб муниципальному образованию», — говорилось в сообщении. А в конце мая 2020-го URA.RU рассказывало об обысках в «Промавтосервисе» (бенефициаром компании называют девелопера Илдара Губаева).

«Но в марте—апреле уголовное дело было закрыто», — поделился источник на строительном рынке. Источник URA.RU в мэрии объяснил, что следователи не обнаружили факта присвоения муниципальной земли: «Участок как был городским, так и остается. Соответственно, уголовное преступление не совершено». Получить официальное подтверждение этих данных не удалось: в прокуратуре и СК затруднились дать комментарий на тему. Директор «Промавтосервиса» Ренат Гараев не ответил на звонок URA.RU.

Позиция следователей спровоцировала появление конспирологической версии, согласно которой новая команда в горадминистрации видит ситуацию с «Бажовской» иначе. «Сейчас делается все возможное, чтобы здание не было снесено», — говорит источник в политтусовке.

Но собеседник агентства в мэрии пока дезавуирует предположения: несмотря на то, что нынешний глава города Алексей Орлов прошлым летом, по информации агентства, просил Высокинского еще раз изучить кейс (выглядевший опасным для инвестклимата), ничего общего с нынешним положением дел это не имеет.

«Если есть решение суда, здание будет демонтировано. Закрытие уголовного дела, которое тянулось параллельно с разбирательствами в суде, не влияет на текущий расклад. Не связанные между собой вещи», — сказал он. Еще один инсайдер, знакомый с Орловым, обращает внимание: после назначения главой города управленец изменил взгляд на многие проблемы — в том числе и на ситуацию вокруг двухэтажного павильона в центре города.

Новый вице-мэр по строительству Рустам Галямов в разговоре с корреспондентом 19 мая отмечал, что пока не погружен в историю. «Планирую сделать это в ближайшее время. Думаю, сам отправлюсь на место [к павильону], чтобы все изучить», — сказал он.