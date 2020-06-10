Ранее суд установил, что двухэтажная постройка над перспективной станцией метро была возведена незаконно Фото: Анна Майорова © URA.RU

В компании «Промавтосервис», которой принадлежит здание на пересечении улиц 8 Марта и Большакова в центре Екатеринбурга, прошли обыски, сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. По словам инсайдера, следственные мероприятия связаны с делом вокруг законсервированной станцией метро «Бажовская». Директор компании Ренат Гараев подтвердил URA.RU визит силовиков, уточнив, что он состоялся около двух недель назад.

«Обыски проводили сотрудники Следственного комитета. Но у нас все в рамках закона», — коротко прокомментировал Гараев. На момент публикации представитель свердловского управления СКР был недоступен для комментария.

Сегодня арбитражный суд Уральского округа рассмотрит кассационную жалобу Гараева на решение 17-го апелляционного арбитражного суда. Как писало URA.RU, в начале марта суд оставил в силе решение свердловского арбитража по делу о здании над законсервированной станцией метро «Бажовская». Городской администрации удалось доказать, что двухэтажную постройку возвели по подложным документам.

Основной пакет ООО «Промавтосервис» принадлежит бизнесмену Ренату Гараеву, а конечным бенефициаром компании является Илдар Губаев, предположительно, связанный с бывшим вице-губернатором Владимиром Тунгусовым.