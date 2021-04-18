Пустующий двухэтажный павильон находится над законсервированной станцией метро «Бажовская» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Незаконно возведенный двухэтажный павильон в центре Екатеринбурга — на перекрестке улиц 8 Марта и Большакова — будет снесен до 25 октября, говорится в определении Свердловского арбитража. С просьбой об отсрочке сноса обратился собственник объекта — компания «Промавтосервис», связанная с крупным застройщиком Илдаром Губаевым.

«Предоставить обществу с ограниченной ответственностью „Промавтосервис“ отсрочку исполнения решения суда от 13.12.2019 сроком на шесть месяцев, до 25.10.2021», — решил суд. За чей счет будет снесено здание, пока не ясно: по закону, это должен сделать собственник. Однако, если у него не найдется средств, это сделают городские власти с последующим возмещением затрат.

Разбирательство вокруг нелегальной постройки длится с 2019 года. Его запустила команда экс-мэра Александра Высокинского в рамках ревизии земель, присвоенных при правлении старой городской команды. Предполагалось, что суд с «Промавтосервисом» станет отправной точкой для возвращения подобных участков муниципалитету. В июле 2020 года Арбитражный суд Уральского округа признал, что ООО «Промавтосервис» возвело двухэтажное строение над законсервированной станцией метро «Бажовская» по поддельному постановлению сити-менеджера Александра Якоба. Это решение устояло в Верховном суде.

В апреле 2020-го было возбуждено уголовное дело. Прокуратура выяснила, что некое лицо внесло в государственный кадастр недвижимости заведомо недостоверные сведения о виде разрешенного использования земельного участка. Незаконно был изменен вид использования «для размещения автостоянки на 280 мест» на «обслуживание автотранспорта». В итоге были введены в заблуждение работники мэрии.