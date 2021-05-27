А о чем мечтаете вы? Коллаж URA.RU

Власти ХМАО открестились от идеи с обязательной вакцинацией населения. Для окружного правительства сейчас важнее всего определиться с кандидатурой нового мэра Нижневартовска. Иначе местные элиты перегрызут друг другу глотки в борьбе за сферы влияния. И это еще не все, что вы узнаете из свежих инсайдов. Депутат Госдумы от ХМАО кинула муниципалитеты на деньги. А глава Нефтеюганска обиделся на звезду Youtube.

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Поручение губернатора ХМАО спустят на тормозах

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отказалась от идеи обязательной вакцинацией от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Обсуждается, что поручение губернатора ХМАО Натальи Комаровой, которая обязала подчиненных изучить опыт Якутии с обязательной вакцинацией населения от коронавируса, будет отменено. После того, как президент РФ Владимир Путин публично заявил, что является противником этой идеи, исследовать опыт Якутии стало бессмысленно, объяснили в кулуарах правительства.

Отставки главы Нижневартовска изменила планы Комаровой

Говорят, что губернатор ХМАО Наталья Комарова должна была принимать очное участие в открытии Невского международного экологического конгресса, который проходил в Санкт-Петербурге. Однако из-за отставки экс-мэра Нижневартовска Василия Тихонова главе региона пришлось остаться в Ханты-Мансийске. «Комаровой пришлось остаться и решать более срочные вопросы в связи с ажиотажем, который вызвала отставка Тихонова», — сказал слухач.

На место мэра Нижневартовска появились кандидаты

Появились претенденты на пост мэра Нижневартовска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Поговаривают, что на кресло мэра Нижневартовска сватают депутата думы ХМАО Владислава Фоменко и вице-мэра Сургута Валерия Фомагина. По слухам, их кандидатуры обсуждаются на депутатских встречах, как наиболее вероятные. «Фомагин и Фоменко знают Нижневартовск. Первый родился здесь, второй долгое время занимался бизнесом в муниципалитете. Ранее Фомагин работал в правительстве ХМАО и возглавлял госкомпанию „Северавтодор“, а Фоменко является директором крупного автотранспортного предприятия. Их кандидатуры обсуждают в кулуарах региональные и муниципальные депутаты. Конечно, слово остается за губернатором, но их считают вполне подходящими на эту должность», — судачат слухачи.

Они же добавляют, что на позицию мэра Нижневартовска может претендовать и местный крупный бизнесмен из энергетического сектора, а также кандидат — «темная лошадка». «Подобная схема уже была отработана в Сургуте после увольнения Вадима Шувалов. На его место прочили сначала главу Сургутского района Андрея Трубецкого, потом заместителя Шувалова — Алексея Жердева, и даже депутата Тюменской областной думы Анну Томазову. В итоге на политической арене, практически в последний момент, появился Андрей Филатов, который и стал мэром Сургута», — вспоминают инсайдеры.

В Нижневартовске переживают за результаты выборов

В политтусовке Югры обсуждают способности нового главы муниципального избирательного штаба Нижневартовска Николая Лукаша, который был назначен на эту позицию после отставки мэра Василия Тихонова. Пока все сходятся во мнении, что властям во втором по величине городе в ХМАО будет сложнее получить нужный результат. «Многие вопросы, которые касались выборов, Тихонов замыкал на себя. И он в городе реально был авторитетом. У Лукаша пока такого аппаратного веса нет, и за несколько месяцев его не наработаешь», — судачат слухмейкеры.

Вице-спикер думы Нижневартовска пытается взять власть

Вице-спикер думы Нижневартовска Сергей Землянкин стал проявлять еще больше политических амбиций Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ходят слухи, что для зампредседателя думы Нижневартовска Сергея Землянкина в городе больше нет авторитетов. После отставки мэра Василия Тихонова он якобы почувствовал, что власть в муниципалитете теперь в его руках. «После отставки Тихонова Землянкин сразу тормознул его инициативу по объединению двух культурных учреждений. Он метит на место председателя думы нового созыва и сейчас будет всех рвать и доказывать, что это место именно его», — поговаривают инсайдеры.

Власти Ханты-Мансийска обрадовались уходу ректора ЮГУ

Как говорит источник, власти Ханты-Мансийска обрадовались уходу ректора Югорского государственного университета Татьяны Карминской. «Отношения Ряшина с экс-ректором Карминской были напряженными, мягко говоря. Татьяна Дмитриевна на что-то затаила обиду и ни в какую не хотела сотрудничать с местными властями», — считает источник. «Другое дело — новый ректор Роман Кучин. Сразу после его назначения появились новости о том, что город делает ставку на сотрудничество с ЮГУ и претендует на престижный статус первого в России гуманитарного наукограда, о чем и заявил сам Ряшин», — заключает спикер.

Депутат Госдумы решила провести кампанию за чужой счет

Депутат Госдумы Татьяна Гоголева нашла способ напечатать агитки за чужой счет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что депутат Госдумы от ХМАО Татьяна Гоголева в предпоследний день подачи заявления на праймериз начала активную агиткампанию. Прозвонив мэрии всех муниципалитетов западной части региона, она просила срочно распечатать и распространить свои листовки и баннеры. По слухам, обещала все оплатить, но так и не дала денег. «В ее агитации, кстати, все касается только малочисленных народов Севера, а другие жители ХМАО, получается, ей неинтересны. Сказала, что за все заплатит, но только сделайте быстро. Так и сделали в муниципалитетах, но в конечном итоге никаких денег от нее не пришло», — говорят инсайдеры.

Главу Нефтеюганска оскорбили слова звезды Youtube

Ходят слухи, что глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев остался в недоумении по поводу последнего выпуска «Редакция.News» на Youtube-канале журналиста Алексея Пивоварова. Ведущий рассказывал о нелегкой судьбе российских мэров и упомянул столицу Роснефти в Югре в качестве города, где на глав муниципалитетов регулярно заводят уголовные дела. «На самом деле такой славы у Нефтеюганска нет. Тем более, что дело против самого Дегтярева развалилось, да и попытка наказать его экс-помощника Максима Виера закончилась ничем», — судачат сплетники.

Экс-пиарщик главы Сургута уйдет к нефтяникам или газовикам

Пиарщик Виталий Щербаков уйдет на работу в градообразующие предприятия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что экс-начальника управления массовых коммуникаций мэрии Сургута Виталия Щербакова вскоре можно будет увидеть в пиар-блоке одного из градообразующих предприятий. Бывшего чиновника рассматривают на вакантные должности в структурах «Сургутнефтегаза» и «Газпрома».

«У него налажены связи со всеми городскими СМИ и он понимает, как взаимодействовать с органами власти. В преддверие выборов весьма ценные качества, похвастаться которыми может далеко не каждый сургутский пиарщик», — шепчутся в медиатусовке.

Депутаты ХМАО нервно чистят соцсети

Слухачи говорят, что депутаты ХМАО приступили к чистке соцсетей из-за законопроекта, принятого Госдумой. Закон лишает кандидатов возможности избираться в думу всех уровней причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. «Даже заядлые оппозиционеры, не стесняющиеся в выражениях и обвиняющие в воровстве и жульничестве чиновников — ищут свои первые публикации и чистят страницы. А те, кто не успел, будут неприятно удивлены, „доброжелатели“ наверняка уже запаслись скриншотами», — считает источник.

Руководители школ в столице ХМАО могут лишиться должностей

Говорят, что на ковер к мэру Ханты-Мансийска Максиму Ряшину могут попасть несколько директоров городских школ. По итогам проверки, которую инициировала губернатор ХМАО Наталья Комарова на фоне инцидента в Казани, оказалось, что не все учебные заведения были готовы к опасности. «Кто-то и вовсе не предпринял никаких попыток навести порядок с охраной школ, найдено много нарушений. С ними, конечно, будет отдельный разговор. Игнорирование поручения губернатора может стоить им должности», — сказал источник, однако о ком именно идет речь — не уточнил.

Директор школы угодила в скандал из-за праймериз ЕР

Директору школы из Белого Яра Татьяне Соколовой придется объясниться за свои слова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поговаривают, что в Сургутском районе назрел скандал из-за того, что директор школы из Белого Яра Татьяна Соколова агитировала за себя перед старшеклассниками, которым уже исполнилось 18 лет. Она является депутатом думы Сургутского района, а сейчас участвует в праймериз «Единой России» для того, чтобы переизбраться.

«Выступая перед детьми, она заявила, что является согласованным кандидатом и предложила ознакомиться с ее предвыборной кампанией. Об этом узнали родители школьников, которые были возмущены тем, что их детей пытается использовать в политических целях. Неплохой урок получили выпускники перед стартом взрослой жизни», — говорят злые языки.

У кандидатов в депутаты нет денег на избирательную кампанию

У кампании депутата Анатолия Лисина скромный бюджет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что у кандидатов в депутаты Нижневартовской думы очень скромные бюджеты на избирательную кампанию. Поэтому тратить их они стараются крайне прозорливо. Участник праймериз «Единой России» Анатолий Лисин, к примеру, решил раздать школьникам и студентам ручки с собственным именем.

«Расчет простой: ручки принесут их домой, где эту агитационную продукцию увидят избиратели — родители. Ну, а что вы хотели с бюджетом предвыборной кампании в несколько десятков тысяч рублей?» — обсуждают сплетники.