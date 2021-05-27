Пермские инсайды: Жириновский мстит депутату

А чего не хватает вам для полного счастья? Коллаж URA.RU

Губернатору Пермского края Дмитрию Махонину не нравится стиль работы министра тарифов Андрея Кокорева — кулуарно его упрекают в слабой эффективности и предрекают чиновнику проблемы. Тем временем депутат Госдумы Алексей Бурнашов, которого часть политтусовки пыталась безуспешно списать, ведет переговоры на федеральном уровне. На месте больницы в центре Перми хотят построить очередной торговый центр, а руководство «Амкара» пытается дистанцироваться от краевых властей.

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Безынициативный министр тарифов

Министр тарифов Пермского края Андрей Кокорев ждет готовых решений от губернатора Дмитрия Махонина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Источники обсуждают, что министр тарифов Пермского края Андрей Кокорев очень любит проводить совещания ради совещаний. Причем, как говорят, эти совещания длятся очень долго, а их результат близок к нулю. «Кокорев не может самостоятельно принимать решения, а когда пытается это делать, то выходит у него это крайне криво. Он даже к губернатору ходит пустым и ждет, когда тот ему скажет, что делать», — говорит инсайдер. Он утверждает, что пока глава региона закрывает на это глаза, но в один прекрасный день может сорваться и тогда хороший счетовод Кокорев вновь лишится полномочий.

Депутата Госдумы рано списали со счетов

Пермская политтусовка в замешательстве. Появлявшиеся ранее слухи о том, что депутат Госдумы Алексей Бурнашов не сможет переизбраться, наткнулись на серьезные факты его усиления. «Бурнашова не списали, а хотели списать со счетов. Кто-то решил, что если об этом говорить, то так и будет», — объяснил высокопоставленный инсайдер. На самом деле, утверждает он, Бурнашов намерен бороться за свой мандат в Госдуме, а от «Единой России» или другой партии — пока согласовывает Москва. Сообщается, что Бурнашов заручился поддержкой федерального центра. На днях, например, его кандидатуру Москва согласовала на должность зампредседателя ассоциации ТОС России. «Он к тому же регулярно участвует в эфирах Первого канала — это не про списанного депутата, таких просто туда не зовут и не одобряют. Да еще и благодарности от правительства РФ и лично федеральных министров за работу получает — это совсем не выглядит слабостью», — добавляет инсайдер.

Депутаты не слушали отчет мэра

Часть депутатов гордумы Перми не стала слушать годовой отчет мэра Алексея Демкина Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Поговаривают, что ежегодный отчет мэра Алексея Демкина перед гордумой Перми был настолько формальным, что депутаты позволили себе его просто не слушать. В числе прогульщиков оказались депутаты Александр Колчанов, Наталья Рослякова и Михаил Черепанов. Значительную часть времени вместо депутатов отчет мэра слушали их пустые кресла. «А что в этом удивительного? Все равно никаких острых вопросов и разноса. Лишь формальность. Поэтому нет смысла тратить время на это», — говорит инсайдер.

Депутат Агишева спонсирует экс-сторонников Навального

Слухмейкеры обсуждают, что пермские экс-сторонники осужденного Алексея Навального могут получать финансирование от депутата гордумы Перми Надежды Агишевой. «Они искали ребят, кто им будет снимать-монтировать ролики. Оплачивать услуги должна была Агишева», — говорит инсайдер. Он предполагает, что именно на деньги Агишевой и был снят ролик про стадион «Молот», где губернатора Пермского края Дмитрия Махонина «поженили» с застройщиком «ПМД».

Застройщик нацелился на участок больницы

Рядом со стадионом «Динамо» может появиться еще один торговый центр вместо поликлиники Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Слухачи утверждают, что центральный корпус пермской городской поликлиники имени Пичугина на Комсомольском проспекте сразу после выборов будет закрыт. «Сначала объявят о реконструкции морально устаревшего здания, всех переведут в другой корпус», — рассказывает про первый этап спецоперации инсайдер. Далее, по его словам, будет проведено несколько дополнительных экспертиз, изменится назначение, найдется инвестор и на участке в самом центре города появится уже не обновленный корпус поликлиники, а что-то другое. «Это может быть очередной торговый центр, а может и жилой дом. А, возможно, и дом с торговым центром и подземным паркингом. Это уже от фантазии застройщика будет зависеть», — говорит инсайдер.

Политтусовка отвернулась от бывшего советника пермского мэра

Слухачи утверждают, что бывший советник мэра Перми Игоря Сапко Николай Решетников вот-вот может остаться без работы и клиентов. Говорят, что из-за своего непредсказуемого характера и чрезмерных аппетитов от него стали отворачиваться даже друзья. «У него нет новых постоянных клиентов, никто не хочет с ним работать, как с политконсультантом. Поэтому, похоже, он перебивается случайными заработками в своем telegram-канале», — говорит инсайдер. Якобы у Решетникова не осталось ни одного долгосрочного контракта. Совсем скоро закончатся и разовые шабашки. «Потом его пошлют на все четыре стороны. Он превратится в гонимого и безработного», — говорит инсайдер

Бывший спикер гордумы пытается заручиться поддержкой в Москве

Депутат гордумы Перми Юрий Уткин не хочет отдавать мандат без боя Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Источники сообщают, что бывший спикер Пермской городской думы Юрий Уткин пытается заручиться поддержкой в одной из башен Кремля на предстоящих выборах. «Он летает в Москву, чтобы получить одобрение, разрешение выдвинуться против „Единой России“», — говорит инсайдер. Если Уткин сможет получить такое одобрение в Москве, то он сможет игнорировать местные установки. «У него узнаваемость в округе отличная. Бабули любят ярко одетого любителя поговорить Уткина», — добавляет инсайдер.

Депутату гордумы Лисняку мстит сам Жириновский

Поговаривают, что лидер пермского отделения ЛДПР Олег Постников мешает депутату гордумы Илье Лисняку вести полноценную кампанию с подачи самого отца-основателя ЛДПР Владимира Жириновского. «Жириновский и его приближенные одобрили затягивание процесса по Лисняку и его команде. Им хотят навредить и отомстить за настолько громкий побег из партии», — говорит инсайдер. Он утверждает, что Постников в Перми максимально будет затягивать процесс лишения Лисняка и его приближенных членства ЛДПР. «Это помешает им выдвинуться от других партий и вести нормальную кампанию», — говорит инсайдер. Он также утверждает, что именно с пермских громких заявлений о выходе из партии начался массовый исход «соколов Жириновского» из партии.

Со спикером гордумы Соликамска сводят счета

Попытка сместить председателя гордумы Соликамска Дмитрия Дингеса со своего поста — месть за прошлую работу спикера. Такую версию выдвигают инсайдеры. «Это месть тех, кто сейчас вернулся в администрацию. Эти люди считают, что именно Дингес в свое время лишил их работы», — рассуждают инсайдеры. Еще одна версия начавшейся политической борьбы в Соликамском округе — попытка «зачистить» округ перед выборами от неугодных власти кандидатов. Стоит задача «очернить» спикера, чтобы тот не имел возможности избраться в сентябре в думу», — считает источник.

В пермских школах новая волна скандалов

В пермской школе детям якобы заклеивают рот скотчем Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Слухачи говорят, что в пермских школах началась новая волна скандалов. В пример они приводя школу №114 в Перми и школы в ЗАТО Звездный. По данным инсайдера, скандал в 114-й школе назревал уже давно, но момента руководству до последнего удавалось «держать ситуацию». Сейчас же выясняются и другие интересные подробности с учителем, которая якобы «заклеивала ученикам рот скотчем, связывала руки и постоянно орала».

«Поговаривают, у нее даже педобразования нет — она инженер по специальности, закончила Пермский политех. Муж у нее сидел по очень серьезной статье. Однажды он пришел в школу, и педагог оставила его на какое-то время наедине с учениками — присмотреть за классом, а сама удалилась по делам. Недавно стало известно, что он опять сел в тюрьму. Родители просто в шоке», — рассказал инсайдер. Что касается школы в Звездном, то там директор и вовсе — якобы устроила кумовство. «Завучем она посадила свою дочь, завхозом работает невестка директора. За уборку в школе отвечает муж — у него своя клининговая компания, а сын на ставке дворника — фактически не работает, до деньги получает», — говорят слухачи.

«Амкар» начинает осваивать неполученные бюджеты

Руководство «Амкара» хочет отказаться от бюджетного финансирования Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Руководство нового футбольного клуба «Амкар» еще не получило денег на свои проекты, но уже пытается активно их осваивать. «Они нанимают дорогих руководителей. Один из них уже был замечен в сомнительных схемах в своем прошлом клубе», — говорит инсайдер. Также, якобы президент клуба Валерий Чупраков не хочет получать бюджетное финансирование и стоять с протянутой рукой перед руководством региона, а рассчитывает получить мощную спонсорскую поддержку.

Пермский кардиоцентр скрыл несчастный случай

По слухам, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова в Перми скрыл несчастный случай, произошедший в медучреждении еще в апреле. Тогда, по информации инсайдеров там из окна операционной якобы выбросился пациент. «Проверка по данному факту даже не проводилась. Пермское управление Росздравнадзора лишь направило в кардиоцентр письмо, чтобы тот пояснил, что случилось. Но на этом все и затихло», — рассказал источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.