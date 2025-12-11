Суд проверил видео сделки Долиной и Лурье

Видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной изучали в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд, рассматривающий гражданские иски певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье о споре за квартиру, исследовал видеозапись момента заключения договора купли-продажи этого жилья. Об этом говорится в официальных судебных документах.

«Заключение договора купли-продажи происходило <…> в офисе <…> по адресу. <…> Судом первой инстанции с участием представителей сторон осмотрена видеозапись, <…> предоставленная по запросу суда», — передает РИА Новости текст документов.

В конце марта 2025 года Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье, связанный с оспариванием сделки купли-продажи принадлежащей певице квартиры. Долина заявляла, что стала жертвой мошеннических действий и согласилась на сделку, будучи введенной в заблуждение.

Суд признал недействительным переход права собственности к Лурье, прекратил ее право на спорную недвижимость и восстановил право собственности Долиной. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение без изменения, поддержав выводы суда первой инстанции. После этого адвокат Лурье подала жалобу в Верховный суд России, заседание по которой назначено на 16 декабря.