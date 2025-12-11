Суд проверил видео сделки Долиной и Лурье
Видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной изучали в суде
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Суд, рассматривающий гражданские иски певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье о споре за квартиру, исследовал видеозапись момента заключения договора купли-продажи этого жилья. Об этом говорится в официальных судебных документах.
«Заключение договора купли-продажи происходило <…> в офисе <…> по адресу. <…> Судом первой инстанции с участием представителей сторон осмотрена видеозапись, <…> предоставленная по запросу суда», — передает РИА Новости текст документов.
В конце марта 2025 года Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье, связанный с оспариванием сделки купли-продажи принадлежащей певице квартиры. Долина заявляла, что стала жертвой мошеннических действий и согласилась на сделку, будучи введенной в заблуждение.
Суд признал недействительным переход права собственности к Лурье, прекратил ее право на спорную недвижимость и восстановил право собственности Долиной. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение без изменения, поддержав выводы суда первой инстанции. После этого адвокат Лурье подала жалобу в Верховный суд России, заседание по которой назначено на 16 декабря.
В материалах дела отмечается, что, участвуя в сделках по отчуждению квартиры, Долина полагала, что принимает участие в некой «спецоперации» по выявлению и задержанию мошенников. Кроме того, в своем иске Долина указывала, что Лурье не проявила даже минимально необходимой разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, явно свидетельствовавшие о искажении действительной воли истца.
Материал из сюжета:Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Гражданин11 декабря 2025 08:35Наглость беспримерна. Лурье, дескать, не проявила должной осмотрительности, когда я ее облапошивала.