Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Суд проверил видео сделки Долиной и Лурье

11 декабря 2025 в 08:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной изучали в суде

Видеозапись сделки купли-продажи квартиры Долиной изучали в суде

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд, рассматривающий гражданские иски певицы Ларисы Долиной и Полины Лурье о споре за квартиру, исследовал видеозапись момента заключения договора купли-продажи этого жилья. Об этом говорится в официальных судебных документах.

«Заключение договора купли-продажи происходило <…> в офисе <…> по адресу. <…> Судом первой инстанции с участием представителей сторон осмотрена видеозапись, <…> предоставленная по запросу суда», — передает РИА Новости текст документов.

В конце марта 2025 года Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной к Полине Лурье, связанный с оспариванием сделки купли-продажи принадлежащей певице квартиры. Долина заявляла, что стала жертвой мошеннических действий и согласилась на сделку, будучи введенной в заблуждение.

Продолжение после рекламы

Суд признал недействительным переход права собственности к Лурье, прекратил ее право на спорную недвижимость и восстановил право собственности Долиной. Апелляционная и кассационная инстанции оставили это решение без изменения, поддержав выводы суда первой инстанции. После этого адвокат Лурье подала жалобу в Верховный суд России, заседание по которой назначено на 16 декабря.

В материалах дела отмечается, что, участвуя в сделках по отчуждению квартиры, Долина полагала, что принимает участие в некой «спецоперации» по выявлению и задержанию мошенников. Кроме того, в своем иске Долина указывала, что Лурье не проявила даже минимально необходимой разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, явно свидетельствовавшие о искажении действительной воли истца.

Материал из сюжета:

Скандал с продажей квартиры Ларисы Долиной

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Гражданин
    11 декабря 2025 08:35
    Наглость беспримерна. Лурье, дескать, не проявила должной осмотрительности, когда я ее облапошивала.
Добавить комментарий
Следующий материал