Путин одернул губернаторов, срывающих проект для 40 млн россиян

Владимир Путин напомнил губернаторам об их обязанностях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские губернаторы срывают новую социальную реформу. Из-за этого в стране некому будет ухаживать за миллионами пожилых людей. Президент РФ Владимир Путин 8 июня публично одернул глав регионов, создавших препятствия для изменений и забывших об установках 25-летней давности. Масштабы проблемы таковы, что главе государства пришлось призвать своих полпредов к ее решению.

Путин 8 июня собрал на видеоконференции социальных работников из разных регионов страны, чтобы поздравить с профессиональным праздником. «Ровно 320 лет назад, 8 июня 1701 года, решением Петра Первого в России, по сути началось создание системы социальной защиты — подчеркну, именно на государственном уровне», — торжественно начал свое выступление президент. Он поблагодарил социальных работников, волонтеров, добровольцев за «великодушие» в помощи гражданам, и особо отметил их вклад в борьбе с коронавирусом.

На ВКС с соцработниками особенное внимание было к помощи пожилым Фото: Kremlin.ru

Во время общения президент уделил особое внимание теме ухода за пожилыми гражданами. 8 из 13 участников мероприятия говорили с Путиным о проектах, связанных с этой сферой (в 2020 году таких было 4 из 11). Особой была реакция Путина на выступление члена «Российского Красного Креста» Александры Уницаевой. Она рассказала, что с 2019 года организация занимается подготовкой кадров для работы с пожилыми на дому. Красный Крест уже открыл 20 пилотных учебных центров и готов расширять свою деятельность, «но в ряде регионов существует препятствие».

«В Камчатском крае, Астраханской области, Ленинградской области существует нехватка помещений для открытия центров здоровья и долголетия под эгидой Красного Креста. Соответственно, в связи с трансформацией нашей деятельности подобная помощь нужна будет, я думаю, и в других регионах», — сказала Уницаева. Путин в ответ поручил своим полпредам проработать вопрос с губернаторами. «Я хочу напомнить главам субъектов Российской Федерации, что это их обязанность начиная, как минимум, с 1996, по-моему, года, когда вышел указ президента Российской Федерации [Бориса Ельцина], где было вменено руководителям регионов поддерживать деятельность Красного Креста и оказывать помощь в том числе при выделении необходимых помещений», — заявил Путин.

В России реформируют систему помощи пожилым гражданам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Недовольство Путина губернаторами объяснимо. В 2022 году во всех регионах страны должна быть запущена новая система долговременного ухода за инвалидами и недееспособными пожилыми людьми на дому. «Сейчас соцработник может только привезти продукты подопечному, иногда за дополнительную плату убраться в квартире. По новой программе они будут проводить на дому до 4 часов в день с подопечными», — раскрыла URA.RU суть изменений директор благотворительного фонда «София» Ольга Глухова.

Минтруда РФ объясняло необходимость изменений тем, что все большему количеству пожилых нужна помощь (к 2025 году доля нетрудоспособных пенсионеров будет 40,5 млн против 37,4 млн в 2017). Как сообщили в ведомстве ТАСС, чтобы снизить нагрузку на стационары, необходимо переходить к предоставлению социальных услуг на дому. Однако старт программы осложняет нехватка социальных работников в стране, рассказала URA.RU директора фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина (организация разработала методологию для системы).

«Нехватка социальных работников, готовых (и умеющих) осуществлять именно уход, а не только приносить продукты, оплачивать счета и убирать в комнатах, очень большая.

Еще недавно они навещали подопечных дважды в неделю по полтора часа, а теперь должны будут делать это ежедневно и проводить у каждого до 4 часов. Естественно, что в том же количестве, что раньше, соцработники не смогут всем помочь, их просто не хватит физически. Конечно, это один из факторов, наряду с другими, который затрудняет внедрение системы долговременного ухода… Для ее создания нужно максимально широкое привлечение сил в обучении специалистов», — сказала URA.RU Олескина.

Из-за нехватки социальных работников старт реформы может забуксовать Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ответственность за развитие новой системы ухода лежит на регионах, отметила заведующая центром комплексных исследований социальной политики ВШЭ Оксана Синявская (изучает ход внедрения программы). «Социальная работа достаточно тяжелая и психологически, и физически. У нее невысокий престиж. Поэтому желающих туда идти немного. Но федеральный центр дает рекомендации и нормативную базу, а остальное лежит на субъектах: финансирование, тарифы на услуги, уровень оплаты труда», — сказала Синявская.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с URA.RU согласился, что в выступлении Путина был послан сигнал субъектам. «Любая критика президента является проблемой для губернаторов, дальше стоит вопрос о том, как они будут реализовывать поставленные задачи. Тем более что тема пожилых людей имеет особую важность для федеральной власти. С одной стороны, необходимо отвечать на вызовы, возникающие от старения населения. С другой стороны, нужно дать пожилым россиянам какую-то моральную компенсацию за пенсионную реформу», — считает Солонников.