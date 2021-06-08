Путин: в 2022 году дома престарелых появятся во всех регионах РФ

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
По словам Владимира Путина, сейчас правительство и Минтруд определяются с источниками поддержки центров долгосрочного ухода за пожилыми Фото:

Центры долгосрочного ухода за пожилыми людьми в 2022 году распространятся по всей стране. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с представителями социальных организаций.

Глава государства отметил важность работы, связанной со стационарозамещающими технологиями, и сообщил, что долгосрочную систему ухода необходимо совершенствовать. «Именно поэтому у нас было шесть, сейчас — 24 таких центра, и в 2022 году система таких центров должна покрыть всю территорию Российской Федерации», — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

По словам президента, в ближайшее время Минтруд и правительство определятся с источниками поддержки этого вида деятельности. В этом случае задача по распространению системы долгосрочного ухода за пожилыми людьми в 2022 году будет решена.

Путин отметил, что для людей пожилого возраста, имеющим инвалидность или требующим особое внимание, возможность остаться дома, в привычной среде и среди близких крайне важна. При этом уход за такими людьми — это серьезный труд для их родных, из-за которого они порой не могут в работать в полной мере.

В феврале госсобрание Башкирии предложило ввести в России обязательное лицензирование частных домов престарелых. По словам парламентариев, в настоящее время большинство домов престарелых расположены в неприспособленных и не отвечающих требованиям помещениях. Инициативу поддержал Минтруд, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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