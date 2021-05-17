Экономист: пенсионная реформа увеличит бедность в восьми регионах

В некоторых регионах может увеличится уровень бедности среди предпенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за повышения пенсионного возраста численность экономически активного населения в России к 2028 году вырастет на 3,5 млн человек, или на 4,6%. При этом в восьми регионах может увеличиться уровень бедности. Об этом говорится в исследовании старшего научного сотрудника РАНХиГС Виктора Ляшока.

В исследовании отмечается, что хотя в целом по стране повышение пенсионного возраста не должно негативно сказаться на благосостоянии населения, в ряде регионов оно может увеличить показатели бедности среди граждан нового предпенсионного возраста, пишет «Коммерсант» . Так, отмечается, что это может произойти в восьми регионах, среди которых Карелия, Пермский край и Саратовская область. Для этих регионов характерны высокий средний возраст населения и низкий уровень занятости среди жителей старших возрастов, что может привести к росту безработицы среди этой категории трудящихся.

Пенсионную реформу провели в России в 2019 году. Изменение предполагает постепенное увеличение возраста выхода на пенсию для женщин с 55 до 60 лет, а для мужчин с 60 до 65 лет, с некоторыми исключениями. Планируется, что пенсионная реформа будет действовать до 2028 года, а потом изменений не будет до 2036 года. Одной из причин проведения реформы являлась необходимость компенсировать таким образом будущее сокращение численности трудоспособного населения. Большинство россиян, по опросам, хотели бы вернуть прежний пенсионный возраст, сообщает RT.

Ранее глава партии «Справедливая России» Сергей Миронов назвал виновных в пенсионной реформе. По его словам, президента России Владимира Путина ввел в заблуждение экономический блок правительства. Депутат считает, что стоит увеличить отчисления из бюджета в пенсионный фонд вместо повышения пенсионного возраста, пишет телеканал 360.