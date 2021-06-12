Путин изменил праздник Ельцина

Владимир Путин 12 июня вручил госнаграды и посетил Третьяковку Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин наполнил празднование Дня России новым смыслом. Впервые с 2000 года российский лидер 12 июня не только провел церемонию вручения госнаград, но и посетил Третьяковскую галерею, где открыл выставку в честь Александра Невского. По мнению политологов, власть использует образ героического князя, чтобы заменить им негативные ассоциации от праздника, учрежденного первым президентом РФ Борисом Ельциным.

Владимир Путин начал празднование Дня России с традиционной церемонии — в Кремле он вручил награды лауреатам звания «Герой труда» и государственных премий за различные достижения в 2020 году. «Этот праздник знаменует не только современное развитие Отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений. Это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков», — начал свое выступление президент.

Президент отметил заслуги ученых, разработавших вакцину «Спутник V» Фото: Kremlin.ru

Награды из рук президента, к примеру, получили директор исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург и его заместители Денис Логунов и Сергей Борисевич (разработчики вакцины от коронавируса «Спутник V»), президент благотворительного фонда «Линия Жизни» Фаина Захарова, худрук дагестанской школы искусств для одаренных детей Мурад Кажлаев, капитан-наставник «Дальневосточного морского пароходства» Геннадий Антохин. Владимир Путин отметил, что заслуги лауреатов стали «мощным фундаментом» для становления России. «И отечество уверенно идет вперед, развивается, благодаря таким людям», — подчеркнул президент.

После церемонии в Кремле, глава государства отправился в Третьяковскую галерею. Здесь президент открыл выставку, посвященную 800-летию со дня рождения Александра Невского. «Его имя, огромный вклад в становление российской государственности, в созидание мощной, единой державы навсегда останутся в памяти благодарных потомков», — говорил о Невском Путин в своем письме организаторам выставки. В залах музея собраны экспонаты 18-20 века, рассказывающие о важнейших событиях в истории страны — от Крещения Руси до Первой мировой войны. Президент Путин прогулялся по экспозиции в компании патриарха Кирилла и митрополита Псковского и Порховского Тихона, ознакомился с этапами жизни Александра Невского, посмотрел панораму Ледового побоища, нарисованную Евгением Емельяновым, изучил меч князя Довмонта Тимофея XIII века из Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

Экспозиция рассказывает о ключевых эпизодах в истории России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начиная с 2000 года президент Путин еще ни разу не посещал Третьяковскую галерею в День России. Судя по официальному сайту Кремля, за все это время президент лишь несколько раз добавлял к традиционным церемонии вручения наград и торжественному приему (не было в 2021 и в 2020 году из-за пандемии) другие события. В 2017 году Путин также вручил паспорта молодым россиянам, в 2013 году провел учредительный съезд «Общероссийского народного фронта», в 2006 году открыл памятник экс-мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. Вице-президент «Центра политических технологий» Алексей Макаркин объясняет внимание Путина к выставке Невского тем, что власть ищет новые смыслы и образы для Дня России.

«12 июня — это дата подписания декларации о государственном суверенитете России в 1990 году [праздник в честь принятия документа был учрежден в 1992 году при Ельцине, а в 1998 году переименован в «День России»]. В прошлом году было 30 лет со дня подписания документа, но этот момент как-то особенно не отмечался, как и в этот раз. Дело в том, что она не популярна в народе, ее связывают с распадом СССР [в марте опрос ВЦИОМ показал, что 67% россиян жалеют о развале Союза].

Поэтому власти хотят забыть о декларации, уйти от образа Бориса Ельцина, а праздник наполнить новыми смыслами и объединяющими символами. Александр Невский как раз подходит для того, чтобы соединить разные периоды истории России через его образ», — сказал Макаркин.

Образ Александра Невского использовался еще в советские времена, как символ антизападничества, сообщил эксперт (распространялась точка зрения, что Невский проявил талант дипломата и полководца, заключив мир с Золотой Ордой и отразив нападения с Запада). Но и в современной России популярность Невского высока, отметил Макаркин. Об этом говорят и итоги масштабного опроса жителей «Имя России» в 2008 году (Невский занял первое место, обойдя даже Иосифа Сталина), и результаты недавнего голосования за строительство памятника на Лубянке в Москве (половина была за вариант с памятником Невскому, другая половина — за памятник советскому революционеру Феликсу Дзержинскому), согласился в разговоре с URA.RU экс-сотрудник администрации президента, политолог Дмитрий Журавлев.

Власть беспокоит, что россияне продолжают тосковать по СССР Фото: Анна Майорова © URA.RU

«В случае с декларацией россияне не поймут, что им праздновать. Освобождение от братских народов, заводов, сырья? Поэтому Путин переключает акценты, он празднует величие России. Госпремии — это тоже один из таких ритуалов. Но его недостаточно, так как он касается слишком узкого круга лиц. Поэтому появился образ Александра Невского — великого защитника страны, который и немцев разбил, и шведов», — считает эксперт.

Директор компании «Маркком» Сергей Маркелов подтвердил, что если бы Путин в День России акцентировал внимание на декларации, то власть проецировала бы на себя недовольство россиян от развала СССР. «Владимир Путин уважительно относится к Борису Ельцину, но понимает, что нельзя смаковать тему развала СССР — она токсична для страны. Поэтому власть пытается пересмотреть трагичность истории России в сторону героизма», — заключил Маркелов.