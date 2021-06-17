Инсайды ЯНАО: Росгвардия не работает из-за шахмат

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Замглавы депспорта ЯНАО Алексей Щелконогов щеголяет дружбой с губернатором Дмитрием Артюховым. А соратница главы региона не на шутку встревожена грузом, который на нее свалился. Мэру Нового Уренгоя Андрею Воронову уже мало управлять самым большим городом Ямала, а его столичного коллегу Алексея Титовского подвело желание ладить со всеми в команде. В новом выпуске «Инсайдов» вы также узнаете о том, что мешает работать росгвардейцам и что скрывал от властей экс-глава авиакомпании «Ямал».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Чиновник прикрывается дружбой с Артюховым

Замглавы депспорта ЯНАО предпочитает личные знакомства деловым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инсайдеры во властных кабинетах ЯНАО рассказывают, что первый замдиректора департамента по физической культуре и спорту Алексей Щелконогов нагло пользуется тем, что его считают личным другом главы региона Дмитрия Артюхова. «В разговорах чиновник никогда не упустит вставить ремарку о том, что он „на дружеской ноге“ общается с губернатором и благодаря этому многие вопросы для него — не вопросы. Наверное, рассчитывает, что это поможет ему в карьере. Некоторые на это ведутся, и на огрехи чиновника закрывают глаза», — рассказывают сплетники.

При это непредвзятые наблюдатели говорят, что показная дружба вряд ли сделала зама директора депспорта абсолютно неприкосновенной персоной. «Чиновники стали заложниками своих собственных фантазий относительно дружбы Артюхова и Щелконогова», — болтают злые языки.

Соратнице Артюхова прочат проблемы

Пока руководителя аппарата губернатора ЯНАО Ирину Новоселову все поздравляют с назначением на должность зампредседателя окружной комиссии по вопросам цифрового развития, дама не спешит радоваться укреплению позиций, рассказывают источники, приближенные к правительству. «На нее сейчас свалилась огромная ответственность и куча планов, которые необходимо реализовать в сжатые сроки. Так как в регионе власти делают ставки на цифровизацию, то с Новоселовой будут драть в три шкуры», — шепчутся слухачи, отмечая: чиновнице сейчас не позавидуешь.

Пиаром Воронова недовольны в Салехарде

Андрей Воронов перебивает своими инфоповодами губекрнаторские Фото: voronovav_, Instagram

Во властных структурах ЯНАО поговаривают, будто глава Нового Уренгоя Андрей Воронов переборщил с самопиаром и вызвал недовольство пиарщиков губернатора Дмитрия Артюхова. «Последние действия мэра были уж слишком самостоятельными, яркими, много обсуждались в СМИ и перебивали губернаторскую повестку. Поездка на мотоцикле в Ноябрьск, решительные действия по возвращению ограничительных мер из-за коронавируса. Об отмене общественных мероприятий сообщил вообще, не просто указ издав, а целое обращение к жителям записал», — недоумевают собеседники.

Инсайдеры рассказывают, что всем этим Воронов взбудоражил политтусовку, которая гадает: не метит ли мэр куда-то повыше? «Быть главой крупнейшего города ЯНАО, конечно, престижно, но амбиции у него куда выше, вот и привлекает к себе внимание», — резюмируют инсайдеры.

В команде Титовского — хаос

В городской администрации Салехарда шепчутся, что мэр Алексей Титовский, с приходом которого два года назад было связано столько надежд, так и не сумел выстроить работу команды. «Часть чиновников, курирующих основные направления — строительство новых объектов, сферу ЖКХ, благоустройство, образование — осталась от предыдущего главы города Ивана Кононенко. Те, кто пришел вместе с Титовским, находятся в постоянной конфронтации с „долгожителями“ — это плохо отражается на результатах общей работы. Сам Титовский, вместо того, чтобы четко выстроить вертикали и жесткую соподчиненность, предпочитает обходить острые углы и ни с кем не ссориться», — обсуждают болтуны-чиновники.

В результате многие вопросы «провисают», их реализация откладывается «на потом». А это вызывает раздражение и у подчиненных, и у простых горожан, и у живущих в городе окружных начальников, надеявшихся, что «свой» Титовский за короткий срок преобразит Салехард в лучшую сторону.

Мэр веселит коллег электросамокатами и шаурмой

Торговлю с колес поддержал глава Губкинского Фото: пресс-служба мэрии Губкинского

В политтусовке ЯНАО тихо посмеиваются над администрацией Губкинского и ее главой Андреем Гараниным из-за идеи превратить сделать город образцово-показательным. «Что ни день, Гаранин и его подчиненные удивляют Ямал очередными фишками, которыми не могут похвастаться ни Салехард, ни даже Новый Уренгой с Ноябрьском, хотя там население в разы больше. Кикшеринг (прокат электросамокатов — ред.) продвигает, фуд-траки открывает, везде впереди планеты всей», — рассказывают слухачи.

И все бы ничего, но мэр, расхваливающий шаурму с передвижного киоска — это уже перебор, смеются собеседники. Если «город мечты» с населением в 30 тысяч человек начнет ассоциироваться с уличным фаст-фудом, то это явно не то, чего хотел добиться глава, говорят злые языки.

Глава Уренгоя отгородился от населения

Источники в муниципалитетах рассказывают, будто глава поселка Уренгой Пуровского района Олег Якимов совершенно равнодушен к бедам местных жителей. «Он даже не пытается сделать вид, что работает и решает вопросы. Жители „авариек“ уже буквально прописались у него в кабинете, а он лишь разводит руками и отправляет всех посмотреть план расселения. Всем несогласным с этим планом советует обратиться к начальнику отдела жилищной политики Алене Головановой, которая в свою очередь тоже ничего сделать не может. Ее ответ всегда один: дом не несет угрозы жизни и здоровью. Но это совершенно не так. Видимо администрация ждет скандала, как с аварийкой по улице Волынова, 22, либо несчастного случая», — рассказывают инсайдеры.

Столичные чиновники зарабатывают на ремонтах

Бизнесмены недовольны заменой батарей Фото: Илья Московец © URA.RU

Инсайдеры в бизнес-сообществе Салехарда указывают на злоупотребления со стороны представителей городской администрации. «Управление имущественных отношений под руководством Светланы Белобородовой пытается осваивать деньги на ремонт торгового центра странным способом. Закупили чугунные трубы, чтобы поменять отопление, хотя и собственники, и ремонтники готовы подтвердить, что это лишние траты. На старых батареях только краники надо было поменять», — сообщают собеседники агентства. — Либо Белобородова сама на этом зарабатывает, либо мэрия вся заинтересована и наверняка все поставлено на поток».

Политика правительства поставила выборы под угрозу

Инсайдеры в политтусовке Ямала рассказывают, что осенние выборы могут оказаться непредсказуемыми из-за политики окружных властей. «Продолжающийся последние пару лет курс на оптимизацию государственных структур окружного подчинения уже вызывает массовое недовольство чиновников, которые кулуарно ведут разговоры, что готовы голосовать за кого угодно, только не за кандидатов от „Единой России“ — назло начальству. Сами урезают премии и проводят сокращения, а потом этих же людей потом мобилизуют на голосование. На фоне возможного ухода в облдуму вице-губернатора Ирины Соколовой, отвечающей сейчас за внутреннюю политику, кто будет отвечать за негативный результат — непонятно. Но такой расклад явно не понравится многим из окружных руководителей», — шепчутся сплетники в коридорах власти.

Партия Жириновского теряет людей

«Соколов Жириновского» переманивают в другие партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи в политических кругах ЯНАО утверждают, что ямальские «соколы Жириновского» переходят в «Справедливую Россиию» — прежде всего благодаря бурной деятельности главы реготделения эсеров Максима Лазарева. «Сам экс-ЛДПРовец, Лазарев перетягивает на свою сторону бывших активных однопартийцев. За последние месяцы под крыло эсеров перешло несколько бывших помощников депутатов фракции ЛДПР, активных партийцев в различных районах, недовольных политикой партии», — делятся слухачи. Наблюдатели уточняют: дело не только в активности Лазарева, но и в пассивности реготделения ЛДПР.

Певица Лаптандер идет на выборы от оппозиции

В региональной политтусовке обсуждают возможное возвращение в депутатский корпус певицы Елены Лаптандер, которая в последнее время начала развивать общественную активность. «Это все не спроста, а в преддверии избирательной кампании — Лаптандер решила продолжить карьеру депутата в Тюмени. Однако на праймериз она не выдвигалась, а значит не будет представлять „Единую Россию“, как раньше», — болтают инсайдеры.

По мнению слухачей, действия певицы могут также создать проблемы для властных кураторов выборов. «Лаптандер достаточно популярна в регионе, и может перетянуть на себя голоса электората», — делятся собеседники.

После увольнения Крюка в «Ямале» начали платить

При бывшем гендиректоре зарплаты вовремя получал только он сам и его приближенные Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В профильных структурах правительства ЯНАО рассказывают, что после отставки Василия Крюка с поста гендиректора авиакомпании «Ямал» перебои с выплатами зарплат работникам прекратились. «У рядовых сотрудников авиакомпании была одна проблема — задержки заработной платы. Многие месяцами сидели без зарплат, получали их частично, не в полном объеме, задержками. После того, как Крюка попросили уйти с должности, этот вопрос начали решать сразу. Похоже, от акционеров в лице окружных властей депутат-миллионер и его приближенные умело прятали проблему», — рассказывают слухачи.

Государственные отельеры развалили работу

Источники в околовластной тусовке ЯНАО рассказывают о проблемах государственной гостиницы «Юрибей», которые возникли при попустительстве нынешнего руководства. «Фактически в главном отеле Ямала сейчас полный раздрай. Пару лет назад там провели оптимизацию, в итоге работать некому. При этом руководству — а прежде всего речь о первом заме гендиректора Ирине Большаковой, которая фактически заправляет всеми делами — удается умело маскировать проблемы перед властями. Все ревизии и проверки показывают, что гостиница соответствует своему классу обслуживания посетителей, как в номерах, так и в ресторане. Но никто не задается вопросом, почему у горничной или официанта оклады по 30-40 тысяч максимум и нагрузка конская, а у дирекции — в десять раз больше», — недоумевают слухачи.

В горбольнице главврач терроризирует персонал

Открыто жаловаться на произвол начальства медики опасаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В медицинском сообществе снова жалуются на главврача городской больницы Лабытнанги Ирину Жежель — она запугала подчиненных, лишает их премий и надбавок. Выяснять причину медики боятся. «Устроила такой террор, что мама не горюй. А после того, как кто-то из врачей пожаловался в соцсетях на происходящее, вообще всех подозревает. Естественно, никто к ней лично разбираться не пойдет, опасаясь остаться без работы», — делятся медики. По той же причине они боятся жаловаться в депздрав: «Подписаться под жалобой все равно, что под приказом об увольнении, а по анонимке разбираться там никто не будет».

Шахматы подвели ямальского силовика

В курилках Росгвардии ЯНАО обсуждают новое увлечение замначальника Салехардского отдела вневедомственной охраны Аслана Братова — он увлекся игрой в шахматы, позабыв о своей основной работе. «Братов на работе все в шахматы не наиграется, привлекает коллег, даже бурную деятельность не изображает. А начальство на это смотрит сквозь пальцы. Интересно, за что он зарплату получает? Если он так шахматы любит, может стоит заняться этим профессионально, а должность отдать более ответственному офицеру?» — рассуждают инсайдеры.

Бизнесмены предрекли новый рост цен

Плата за проезд по Пуровскому мосту воспринимается бизнесменами в штыки Фото: сайт правительства ЯНАО

Источники в бизнес-тусовке рассказывают, что с открытием Пуровского моста, который считали одной из главных строек губернатора Дмитрия Артюхова, цена за проезд грузовых машин увеличилась настолько, что это скажется на экономике региона. «Цена проезда по мосту через реку Пур для грузовиков сильно выросла, а это не может не отражаться на ценниках в магазинах», — сетуют собеседники.

Инсайдеры до сих пор гадают, наступят ли теперь времена, когда фуры с товарами будут пропускать хотя бы за разумную цену, как было во времена понтонных и ледовых переправ. Если прайс на проезд сохранится, цены на многие товары придется и дальше увеличивать, заявляют бизнесмены.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.