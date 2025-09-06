Семьи из ЯНАО получили награды от Путина

Указ президент подписал 3 сентября текущего года
Две ямальские семьи — Даниловых и Горшковых были отмечены наградами президента России Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить Орденом „Родительска Слава“ Данилова Петра Викторовича и Данилову Марину Ивановну, Ямало-Ненецкий автономный округ», — сообщается в документе. Указ подписан 3 сентября 2025 года.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин наградил семью из ЯНАО орденом «Родительская слава»
Медалью ордена «Родительская Слава» отмечена еще одна ямальская супружеская пара. Награду присвоили Александру и Наталье Горшковым.
