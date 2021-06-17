Свердловские инсайды: гаишник завел слугу

Поставь прививку и гуляй без собаки Коллаж URA.RU

Пока министр спорта Леонид Рапопорт приходит в себя после головомойки от свердловского губернатора Евгения Куйвашева, сам глава региона доверяет важную миссию представителям только одного клана. Силовики же во всю распутывают клубок «дела МУГИСО», который оказался сложнее, чем думали раньше. Впрочем, скандалов с госслужащими и так хватает — одного из главных налоговиков области попросили уволиться.

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Губернатор разнес министра спорта

Евгению Куйвашеву не понравилось, что его не дослушали Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Говорят, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев устроил взбучку министру спорта Леониду Рапопорту. Главе региона не понравилась «самоволка» подчиненного, который не дослушал его выступление перед заксобранием. «Рапопорт ушел из зала еще до конца отчета губернатора. Когда один из депутатов начал задавать вопросы о состоянии спорта в области, министра на месте не оказалось», — рассказывают сплетники.

Куйвашеву и Чернецкому ищут человека

Свердловское отделение «Единой России» озаботилось поиском кандидата в тройку партсписка в областное заксобрание. Первоначально в нее предполагалось включить губернатора Евгения Куйвашева, сенатора Аркадия Чернецкого и ректора Уральской медакадемии Ольгу Ковтун. Однако последнюю не согласовало федеральное руководство партии из-за скандалов вокруг главного медицинского вуза Среднего Урала.

Губернатор отправил «группу Шептия» в Москву

В кругах единороссов активно обсуждают состав свердловской делегации на ежегодный съезд партии в Москве. Раньше, по негласной традиции, на собрание ездили представители всех областных групп влияния, а в этот раз туда отправят только команду лидера областной ЕР Виктора Шептия. «Это жест особого доверия от Куйвашева после проведенных праймериз», — объясняют источники.

Рябцеву обменяют на Салихова

Жанна Рябцева, по одному из сценариев, получит место в Госдуме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В резиденции губернатора обсуждается вариант политической расторговки со свердловским отделением ОНФ. Региональный лидер движения Жанна Рябцева гарантированно получит мандат депутата Госдумы, а активисты ОНФ обеспечат замгубернатора Азату Салихову избрание в свердловское заксобрание по списку Красноуфимской территориальной группы ЕР. Предполагается, что после этого Салихов будет делегирован областным парламентом в состав Совета Федерации в качестве сенатора.

Ректор УрФУ отказался от участия в выборах…

Победитель праймериз «Единой России» в Кировской территориальной группе — ректор УрФУ Виктор Кокшаров — написал заявление об отказе от участия в избирательной кампании. В списках, которые отправили в Москву на согласование, вместо него фигурирует депутат гордумы Галина Арбузова, занявшая второе место.

…по просьбе Пумпянского

По одной из версий, Кокшаров отказался от выборов по настоянию главы наблюдательного совета УрФУ, бизнесмена Дмитрия Пумпянского. «Отказ стал большой неожиданностью для единороссов, результат Кокшарова на праймериз был одним из лучших в городе и области. Говорят, это позиция Пумпянского — максимально дистанцироваться от политики», — подмечают слухачи.

Свердловские «яблочники» получили гарантии от Явлинского

Свердловскому отделению «Яблока» пообещали финансовую помощь Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В политтусовке обсуждают, что свердловское отделение «Яблока» якобы получило некие финансовые гарантии от федерального руководства в лице фронтмена Григория Явлинского. «В частных разговорах „яблочники“ делятся, что на выборы в Госдуму и заксобрание Москва готова выделить им 30-40 миллионов рублей», — пересказывает содержание бесед источник.

Предвыборный финт обернулся провалом

Рассказывают, что областной департамент внутренней политики якобы провалил предвыборную акцию, организованную с супермаркетом «Кировский». За участие в праймериз ЕР свердловчанам выдавали сертификаты на покупку на 125 рублей, однако задумка обернулась катастрофой. «Организация была настолько не продумана, что в магазинах толпились очереди, покупатели очень возмущались, — сетуют инсайдеры. — А самое главное — были вопросы по финансовой прозрачности акции».

Команда Орлова дистанцируется от Высокинского…

Поговаривают, что окружение мэра Екатеринбурга Алексея Орлова ищет способы не ассоциироваться с экс-главой, а ныне первым замгубернатора Александром Высокинским. Именно этим в горадминистрации объясняют желание команды градоначальника избежать какой-либо оценки во время отчета Орлова перед гордумой о работе мэрии в 2020 году. «Это идея Марины Сергеевны [Фадеевой, вице-мэра]», — передает слухмейкер.

…в то время как депутаты продолжают заигрывать с ним

Группа депутатов, защищавших Высокинского в период его войны с думой, продолжает посылать сигналы союзнику. Комиссия гордумы по городскому хозяйству (ее возглавляет один из фронтменов указанной группы Александр Колесников) — единственная комиссия, поставившая Орлову оценку «удовлетворительно» за 2020 год, в котором он проработал восемь дней. Остальные комиссии по вышеуказанным причинам просто принимали отчет к сведению. «Таким образом группа депутатов хочет показать Высокинскому, что по-прежнему поддерживает его — возможно, рассчитывая на его карьерный взлет. Фадееву это бесит, но она все понимает», — сплетничают в коридорах власти.

Вице-мэр Екатеринбурга возвращается в большую игру

Сергея Плахотина все чаще видят в резиденции главы региона Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ситуация вокруг областного штаба «Единой России» разряжается. По слухам, руководство региона дало команду прекратить междоусобные конфликты, и один из примеров исполнения этой команды — вице-мэра Екатеринбурга по политике Сергея Плахотина все чаще видят в резиденции главы региона. Хотя ранее городской штаб фактически отстранили от большой избирательной кампании — якобы по инициативе советника главы региона, политтехнолога Рината Хазеева.

Впрочем, собеседники предлагают дождаться конца июня, когда возобновятся заседания предвыборного штаба (их толком не было с начала месяца). «Вот если Плахотин будет присутствовать на штабах, можно будет говорить, что конфликт исчерпан. Пока этого не произошло», — говорит один из участников событий.

Деньги свердловских депутатов сгорели на Сабантуе

В числе главных проигравших от отмены общеобластного Сабантуя из-за коронавируса оказались депутаты свердловского заксобрания. По данным источников, несколько депутатов якобы выделили спонсорские средства на проведение гуляний. «Размеры взносов варьировались от 100 до 300 тысяч рублей. Эти деньги планировали потратить в основном на призы для участников различных состязаний. Но не судьба», — делится один из парламентариев. Впрочем, источник, близкий к оргкомитету праздника, успокаивает: «Ничьи деньги не сгорели. Праздник в любом случае будет проведен, только позже. Скорее всего, в конце лета».

Во власти Екатеринбурга ждут варяга

Вслед за сменой руководителя Железнодорожного района Екатеринбурга может быть назначен новый глава Ленинского. «По слухам, в ближайшее время в город приедет новый чиновник — из другого региона, работавший в Тюменской области. Сменит [врио главы Ленинского района Элену] Беруашвили», — рассказал источник в горадминистрации.

Для экс-директора ЦПКиО ищут место в городской власти

Екатерина Кейльман может получить муниципальную должность Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, экс-директор Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского Екатерина Кейльман, громко ушедшая в свободное плавание, к концу лета может получить муниципальную должность. «Это решение могло обсуждаться мэром Орловым с губернатором Куйвашевым. Кейльман ушла, хлопнув дверью, и, возможно, есть расчет, что, предоставив ей должность, можно купировать небольшой конфликт. Тем более серьезных претензий к Кейльман ни у мэра, ни у губернатора нет», — описывает ситуацию источник.

Активу мэрии Екатеринбурга грозит скандал

Летом вокруг ЕМУП «Многофункциональные энергетические системы» (МЭС) может возникнуть конфликтная ситуация, прогнозирует источник в горадминистрации. По словам собеседника, Счетная палата якобы выявила финансовые нарушения на предприятии. «Вероятно, будет скандал со всеми вытекающими», — предполагает инсайдер. Другой источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что ничего подобного ждать не стоит: «Проверка в МУПах действительно была. Но серьезных нарушений ни в одном из низ не было».

Власти поменяют формат «Ночи музыки» в Екатеринбурге

Во власти спорят сторонники и противники проведения «Ночи музыки» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одна из главных интриг следующей недели — состоится ли екатеринбургский фестиваль «Ночь музыки» в условиях ухудшения эпидобстановки. Решение, скорее всего, будет объявлено во вторник, 22 июня. В городской и областной власти сейчас спорят две группы: сторонники и противники проведения форума. Первые предлагают изменить формат. «Предлагается исключить закрытые площадки и вообще все ивенты перенести на открытый воздух. Это не панацея от ковида, но все же», — описывает один из участников переговоров.

В деле МУГИСО нашли след Самбурского

Внезапная интенсификация «дела МУГИСО» в мае 2021 года удивила обывателей, но инсайдеры были к нему готовы. Многие из них знали, что сотрудники УФСБ, собиравшие фактуру для расследования, еще с 2020 года очень интересовались бывшим заместителем свердловского мингосимущества Александром Самбурским.

Последний даже уехал из региона и трудится в правительстве Оренбуржья, но вызывает интерес у чекистов. «Самбурского вызвали на разговор и показывали документы, в которых стояла подпись под теми документами, которые интересуют ФСБ. Очевидно, получили ответы на нужные вопросы, и — дело закрутилось», — говорит инсайдер. Он отмечает, что между тем Самбурского в деле МУГИСО как не было, так и нет.

Замглавы УФНС попросили уволиться

Интересные истории рассказывают про теперь уже бывшего заместителя начальника свердловского управления Федеральной налоговой службы Александра Белоглазова. До весны 2021 года он, будучи отставным силовиком, в налоговой занимался взысканиями, но вынужден был экстренно уволиться. О причинах такого решения спорят. Одни инсайдеры говорят, что Белоглазову показали какие-то очень неприятные документы, найденные в архивах свердловского УФСБ генералом Алексеем Зиновьевым. Другие рассказывают, что бывший милиционер окружного главка МВД просто устал.

Косилов спасал Среднеуральскую птицефабрику

Андрей Косилов пытался защитить птицефабрику от закрытия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По информации инсайдеров, собственник агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов подключил личные связи для выхода из ситуации, поставившей под угрозу работу принадлежащей ему птицефабрики «Среднеуральская». Кульминация всех проблем случилась 11 июня, когда Верхнепышминский суд на 90 суток приостановил эксплуатацию цехов. Говорят, Косилов сразу после решения суда все выходные провел в переговорах с представителями Ростехнадзора и просил, чтобы те не останавливали производство.

«Кажется, он разжалобил и приставов, которых убеждал, что исполнить решения суда невозможно», — делятся инсайдеры. Точку поставил свердловский облсуд, заменив запрет эксплуатации газового хозяйства птицефабрики на штраф для ее владельца.

Высокопоставленный сотрудник МЧС ушел под суд с опасной тайной

В Первоуральске будут судить бывшего сотрудника свердловского главка МЧС Сергея Борисова, подозреваемого в краже трубы со склада на сумму более 1,5 млн рублей. Хищение назвали мошенничеством, и в нем не было ничего удивительного: трубы вывезли со склада и сдал в металлолом. Загадка в том, с кем были поделены деньги. Знающие сотрудники МЧС называют фамилию действующего коллеги из числа начальников, но самое интересное, что ее же знают и силовики.

Главный свердловский гаишник завел псаря

Инсайдеры среди сотрудников ГИБДД Свердловской области рассказывают забавные истории про своего начальника — Алексея Спиридонова. Главным образом, шепчутся о его якобы привычках. Например, про то, как за ним закреплен «гражданский» внедорожник Land Сruiser, а водитель якобы вынужден каждое утро выводить на прогулку полковничью собачку. Но в этом, разумеется, ничего плохого нет.

Все свердловские госстройки могут заморозить

Денег на дополнительное субсидирование строек нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Знатоки строительного рынка говорят, что в ближайшее время в Свердловской области могут встать все стройки социальных объектов по госконтрактам. Причина тому — резкое подорожание стройматериалов. «Застройщики не смогут выполнить контракты по заявленной стоимости и будут массово разрывать контракты», — делятся собеседники. Власти рассматривают возможность дополнительного субсидирования строек, но денег на это нет. Ситуацию взял под личный контроль свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Полянин вернулся к троллингу главных пиарщиков региона…

Главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин вернулся к троллингу департамента информполитики (ДИП) региона. Хотя в какой-то момент показалось, что новому главе подразделения Юлии Хусаиновой удалось усмирить медиаменеджера. Рассказывают, что в начале года, сразу после назначения, Хусаинова попросила Полянина больше не писать в конце заметок «ОГ», что они изготовлены «в соответствии с приказом ДИПа». Считается, что так Полянин поддевал предшественницу Хусаиновой Юлию Прыткову.

«Сразу после просьбы Юлии Фидарисовны [Хусаиновой] эта строка из газеты пропала (в газете она не появлялась весь февраль). И все посчитали, что миротворческая операция закончилась успехом. Но затем Полянин снова по какой-то причине вышел из диалога с ДИПом, и тут же — буквально в следующем номере — упоминание о „приказах“ вернулось», — смеются в резиденции главы региона, сочувствуя Хусаиновой.

…и поплатится за это

Дмитрий Полянин рискует потерять часть финансирования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вместе с тем ходит слух, что Полянину уже выбрали наказание за такое глумление. «Его малоуправляемость перешла все границы. Это пока не приведет к его отставке, но, скорее всего, „Областной“ резко сократят финансирование. Для Полянина это будет очень болезненный удар», — злорадствуют источники.

Сотрудники ВГТРК потеряли веру

Слухмейкеры из журналистской среды рассказывают, что в редакции ВГТРК в Екатеринбурге якобы воцарился пессимизм и упадничество. Сотрудники, вынужденные работать за минимальные деньги, ждут выполнения обещаний директора телекомпании Ирины Щукиной, обещавшей вот-вот поднять зарплату. Этого не произошло и люди потеряли веру в добро и обещания.

Волну пожаров начали застройщики

Ходит слух, что накрывшая Екатеринбург волна пожаров началась не из-за горения пуха. Инсайдеры делятся, что пожароопасной обстановкой могли воспользоваться городские застройщики, которые предлагают жителям частных секторов продавать свои участки. В случае отказа неизвестные сжигают дома.

В Нижнем Тагиле разоряют кладбища

Говорят, руководство кладбища «Пихтовые горы» в Нижнем Тагиле пытается нелегально уплотнить захоронение. Неизвестные срезают оградки земельных участков, тем самым освобождая площадь для новых могил. Инсайдеры уверяют, что главную роль в деле может играть МКУ «Управление городским хозяйством» Нижнего Тагила. На самом кладбище кражи называют недоразумением и ссылаются на то, что территория не охраняется.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.