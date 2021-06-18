«Кремлевская фабрика мысли» предсказала смену элит в России

Эксперты ЭИСИ прогнозируют радикальные перемены в Госдуме Фото: Антон Белицкий © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Впервые за 18 лет КПРФ рискует опуститься со второго на четвертое место по числу депутатов Госдумы. Это произойдет по итогам выборов в сентябре, если коммунисты не пойдут на обновление рядов, заявили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (считается «кремлевской фабрикой смыслов») 18 июня. По данным аналитиков ЭИСИ, КПРФ может заменить «Справедливая Россия», которая значительно освежило свой состав после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России».

Как рассказала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова, исследование института показывает запрос общества на обновление политиков. А коммунисты «не удовлетворяют этот запрос». Вместо этого партия часто упоминается из-за скандалов. «В КПРФ возникали скандалы с сыном экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, арестом регионального депутата Валерия Быкова на Камчатке, заявление в прокуратуру на [депутата Госдумы] Валерия Рашкина от бывшего соратника коммунистов, депутата Мосгордумы Дмитрия Локтева. Партию покинул медийный Максим Шевченко. Местные скандалы стали „аукаться“ КПРФ», — отметила Соколова.

В пользу СР Сергея Миронова (в центре) сыграло объединение с партией Захара Прилепина (слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Справедливая Россия» после объединения с партией «За правду» Захара Прилепина сможет зайти на второе место, продолжает эксперт. «После объединения справедливороссы смогли сохранить костяк сильных игроков из [депутатов Госдумы] Галины Хованской, Валерия Гартунга и Елены Драпенко, к которым добавили Стивена Сигала и Екатерину Гордон. Но им важно сейчас ликвидировать разрыв между „героями Донбасса“ Прилепина и „партией ЖКХ“ Сергея Миронова. Если новая программа это сможет, эсэры займут второе место в Госдуме», — прогнозирует Соколова.

А вот кому перемены не грозят, по мнению «кремлевской фабрике мыслей», так это ЛДПР и «Единой России». Либерал-демократам прогнозируют то же третье место, а партии власти — первое. «Прошедшие праймериз показали обновление рядов ЕР. Из 338 членов фракции в Госдуме предварительное голосование прошли 192. Единороссы включают в списки новые лица — волонтеров, молодежных лидеров, часть которых возьмут из ОНФ. А минувшая встреча с победителями праймериз четко закрепила образ ЕР как партии президента Путина», — резюмировала Соколова.

Геннадия Зюганова (справа) больше беспокоит отчет перед спонсорами, предполагают эксперты ЭИСИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин согласился с коллегой. По его мнению, проблема КПРФ в том, что «Зюганов больше заботится об исполнении своего долга перед спонсорами, а не о перспективах партии».

В КПРФ заявляют, что выводы экспертов не верны. «У нас поменяется ряд действующих депутатов Госдумы. Список узнаете на предстоящем съезде. Но понятно, что сегодня близкая к Кремлю структура озвучивает нежелание властей видеть нас на втором месте. Легализуют это якобы через экспертное сообщество. Я бы не доверял таким прогнозам», — сказал URA.RU политтехнолог КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков также полагает, что по итогам выборов может сохраниться тот же расклад в Госдуме, как и сейчас. «ЕР может получить 120 мандатов по спискам. По одномандатным округам партия власти может претендовать на 180-190 мест. КПРФ по списку получит 41 мандат, ЛДПР — 38, „Справедливая Россия“ — 26. А малые партии, по моему предварительному прогнозу, могут не преодолеть даже трехпроцентный барьер. Это стартовые условия, но многое зависеть от их конкуренции», — резюмировал эксперт.