Осужденный по громкому делу курганский экс-адвокат Чернов вышел из тюрьмы по УДО
Осужденный экс-адвокат из Кургана Владимир Чернов вышел на свободу по УДО
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Бывший адвокат из Курганской области Владимир Чернов условно-досрочно освободился из колонии, где он отбывал наказание за незаконную передачу взятки бывшим топ-налоговиком. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Владимир Чернов, которого отправили в колонию за посредничество во взяточничестве по делу экс-налоговика Юрия Касьяненко, вышел из колонии. Суд удовлетворил ходатайство Чернова об условно-досрочном освобождении», — рассказали источники.
Информацию URA.RU подтвердил адвокат Вадим Грихуцек, защищавший Чернова во время его уголовного процесса. «Информация о условно-досрочном освобождении Чернова соответствует действительности, он выпущен из колонии», — рассказал адвокат.
Владимир Чернов был приговорен к лишению свободы летом 2024 года. Суд признал его виновным в передаче взятки врачу, который подменил материал для анализов и добился фиктивного медзаключения для осужденного за коррупцию Касьяненко в 2017 году. Экс-глава УФНС и адвокат были задержаны весной 2023 года сотрудникам курганского УФСБ. Чернов провел несколько месяцев в СИЗО и под домашним арестом. В итоге суд приговорил адвоката к трем годам лишения свободы, Касьяненко получил условный срок. Свою вину в даче взятки они признали.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!