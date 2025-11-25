Осужденный по громкому делу курганский экс-адвокат Чернов вышел из тюрьмы по УДО

Осужденный экс-адвокат из Кургана Владимир Чернов вышел на свободу по УДО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший адвокат из Курганской области Владимир Чернов условно-досрочно освободился из колонии, где он отбывал наказание за незаконную передачу взятки бывшим топ-налоговиком. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.

«Владимир Чернов, которого отправили в колонию за посредничество во взяточничестве по делу экс-налоговика Юрия Касьяненко, вышел из колонии. Суд удовлетворил ходатайство Чернова об условно-досрочном освобождении», — рассказали источники.

Информацию URA.RU подтвердил адвокат Вадим Грихуцек, защищавший Чернова во время его уголовного процесса. «Информация о условно-досрочном освобождении Чернова соответствует действительности, он выпущен из колонии», — рассказал адвокат.

