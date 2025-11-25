Застройщик пытается оспорить приговор за взятки экс-главе миграционного управления полиции ХМАО

Логотип РИА URA.RU
25 ноября 2025 в 08:20
Застройщик из ХМАО намерен оспорить приговор за взятки в окружном суде

Фото: Илья Московец © URA.RU

Директор компании ООО СЗ «Норстрой» Шермахмад Норов намерен обжаловать приговор о четырёх годах колонии строгого режима за взятки экс-главе управления миграции УМВД Оксане Семеновой. Апелляция подана в суд ХМАО, сообщил URA.RU адвокат осужденного Игорь Даскал.

«Мы подали апелляционную жалобу и не согласны с вынесенным решением. Будем просить об отмене приговора и возврате дела в суд первой инстанции для нового рассмотрения в ином составе», — пояснил адвокат. В суде защита настаивала, что обвинение недоказанно: по версии Норова, он состоял с Семеновой в близких отношениях, а переданные деньги были добровольными и не подразумевали покровительства по бизнесу.

По словам Даскала, жалобу подал и прокурор. Гособвинение считает приговор слишком мягким — ранее в суде просили 8,5 лет строгого режима и штраф в 3,5 миллиона рублей.

В начале ноября Ханты-Мансийский районный суд назначил Норову четыре года колонии строгого режима и штраф два миллиона рублей. Его признали виновным в передаче 238 тысяч рублей за выдачу патентов мигрантам. Семенова также является фигурантом дела: материалы в отношении неё возвращены прокурору для предоставления дополнительных доказательств по одной из статей.

