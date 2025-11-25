Бывший курганский медик отсудил право на возмещение расходов за поездки на работу

Фельдшер из Мокроусовского округа добился пересмотра иска к больнице Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Бывший фельдшер из Мокроусовского округа Курганской области доказал право на возмещение затрат за поездки на личном автомобиле на работу в фельдшерско-акушерский пункт. Суды первой и второй инстанции отказали медику в компенсации, но Седьмой кассационный суд города Челябинска направил дело на новое рассмотрение в Мокроусовский суд. Определение суда есть в распоряжение редакции URA.RU.

Статьей 188 Трудового кодекса предусмотрена компенсация за использование личного транспорта работника при исполнении им своей трудовой функции. При этом уклонение работодателя от заключения с работником соглашения о компенсации не может лишать работника права на возмещения понесенных расходов. «Судами допущен формальный подход к рассмотрению спора о возмещении работнику расходов, связанных с использованием личного имущества в служебных целях. Отказывая в удовлетворении иска, суды формально сослались на отсутствие между работником и работодателем соглашения о порядке возмещения таких расходов. Работник на принятие работодателем соответствующих решений, будучи слабой стороной в трудовых отношениях, повлиять не может», — указано в решении кассационного суда.

Суд определил решение Мокроусовского суда и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Курганского областного суда отменить. Дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

