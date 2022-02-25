Психолог из ЯНАО создала чат для психологической помощи

Число обратившихся за поддержкой людей за три для превысило несколько сотен

28 февраля 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Многие жители ЯНАО взволнованы и ищут помощи у психологов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В период с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, число обратившихся за помощью к психологам людей в ЯНАО значительно увеличилось. Создавшая специальный чат поддержки Кристина Кащеева, рассказала URA.RU о том, как самостоятельно справляться с тревожностью и страхами на фоне происходящего. — Страх, паника, тревога — это абсолютно естественные чувства, с которыми сейчас сталкиваются многие люди. Ситуация, в которой мы оказались, ненормальна. Это противоестественно, и многие напуганы, — говорит психолог Кристина Кащеева. — Сегодня особенно важно уметь справляться с паникой и страхами. Для этого нужно задать себе вопрос: чувство страха и тревоги сейчас обосновано, угрожает ли мне физически опасность или я нахожусь в безопасности, но переживаю за моих близких и за будущее? Это важно разделять — в каждой из двух ситуаций организм на физическом уровне реагирует. Если мы находимся в физической опасности, включается одна из трех реакций — бей, беги или замри. Это наши природные реакции, которые свойственны и животным, в том числе. Когда мне физически угрожает опасность, я либо бегу от нее, либо замираю и прячусь, либо бью в ответ — защищаюсь. Но если физически человек в безопасности и испытывает тревогу или страх, запускаются другие энергозатратные процессы — могут возникать панические атаки, проблемы с сердцем, тревога может выйти на психосоматический уровень. И по сути, все эти проблемы — порождение наших мыслей. Накручивая себя, мы запускаем энергозатратные процессы — могут возникать панические атаки, проблемы с сердцем и прочее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU — Кристина, как реагировать на информацию, очень противоречивую, разную и которая везде? Многие люди просто не готовы к такому потоку негатива… — Именно поэтому важно сохранять критическое мышление и давать себе возможность от этой информации изолироваться. Люди сейчас потеряли два важных ощущения — контроль и безопасность. Когда человек начинает штурмовать интернет, смотреть много новостей, он пытается таким образом контролировать ситуацию. Кажется, что, включаясь в события, мы снимаем изолированность, ощущаем сопричастность к чему-то общему и глобальному. Но на самом деле это иллюзия мозга. Во-первых, когда мы часами пропадаем в интернете, это не дает нам контроля над ситуацией — да, мы ощущаем себя сопричастными, но по факту не оказываем никакой пользы. Мы тратим силы и внимание на те вещи, которые делают нас более разобранными эмоционально, сами себя накручиваем. Поэтому важно сместить фокус внимания с того, что происходит в мире и на что вы не можете повлиять на свои чувства и действия, которыми вы можете помочь себе и своим близки. — Есть ли какие-то простые приемы, чтобы быстро снять уровень стресса и прийти в себя? — Это можно сделать с помощью физических упражнений. Когда тело после напряжения начинает расслабляться, то и нервная система расслабляется. Другой вариант — обнять себя и 30 секунд похлопывать по лопаткам и спине. Это помогает прийти в чувство. Можно задействовать свои органы чувств — ароматерапия, расслабляющая музыка, вкусная еда, рисование, дыхательные практики. Фокусируемся на своем теле и возвращаем себя в реальность. Также хорошо бы окружить себя людьми, которые поддерживают, с кем можно поделиться своими переживаниями. — А вот еще болезненная тема: как разговаривать с родственниками, если вы придерживаетесь разных взглядов? — Каждый имеет право на свое мнение и на свои чувства на этот счет. Ситуация сегодня сама по себе неоднозначная и болезненная. Важно сохранить пространство теплоты, поддержки — старайтесь не оценивать друг друга, не оценивать мнение родственников, потому что у них есть свои какие-то истории, на основании которых они думают так, как думают. Примите это как факт. Руководствуйтесь принципом: «Я не перестану любить их, я окажу им поддержку, не стану оценивать их и проявлять агрессию, потому что это политические игры, в которых замешаны обычные люди». И не принимайте мнение других на себя. Человек говорит через свою боль и интерпретации. Но это ровным счетом ничего не говорит о вас. Психолог рекомендует общаться с родными на нейтральные темы, чтобы не испортить с ними отношения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кристина отмечает, что если общение с близкими — агрессивное, на повышенных тонах, то в первую очередь важно думать о себе. Если чувствуете, что вам тяжело, нет ничего страшного в том, чтобы абстрагироваться, отстраниться, возможно даже физически. Когда нарушаются ваши личные границы, лучше всего быть честными и сказать: «я тебя люблю, твое мнение имеет право на существование, я понимаю твою боль. Но я не знаю, что с этим делать и как на это отреагировать. Мне сложно и неприятно. Пока у нас с тобой такие эмоции, давай мы возьмем паузу и не будем общаться на эту тему». Самый правильный вариант в ситуации семейных разногласий по поводу происходящих событий — это общаться на нейтральные темы или какое-то время не общаться вообще. Что касается детей, которые пользуются гаджетами, интернетом, все видят, обсуждают новости с друзьями и также испытывают тревогу, психолог советует придерживаться принципов нейтральности и фактичности. Главное — не врать и не лукавить, дети прекрасно распознают ложь. Кристина объясняет, что, пытаясь смягчить или не договорить что-то, взрослые лишь повышают градус детской тревожности: «Ну если даже мама мне такое не говорит, значит, возможно, это…». Поэтому говорите как есть, безоценочно и оперируя фактами. Только то, что вы видите сейчас. То, что вы можете доказать. — Обсуждали с коллегами недавно, что многие подростки начали подключаться к этой истории, что им стыдно быть русскими, — рассказывает Кристина. — Поговорите со своими детьми, объясните, что есть определенная политическая ситуация, но за что может быть стыдно ребенку? Что такое стыд? Это когда ты совершаешь какой-то поступок, который другим неприятен и социально не одобряется. Но что в данном случае сделал ты? Считаешь ли ты, что это имеет отношение к тебе? Надо разобрать эту тему и прояснить детям все то, что им неясно. Например, ребенок спрашивает: «Правда ли, что война дойдет до нас?» Факт — я не знаю, что будет. Но я предполагаю или у меня есть вера, что все это закончится. И объяснять, почему вы так думаете. А успокоить детей можно такими же упражнениями, о которых я уже говорила, — физическая нагрузка, обнимания… Психолог советует ограничивать себя от информационного потока и верить только фактам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU — Кристина, как бы вы посоветовали проверять информацию? — Мы должны сохранять нейтральность и верить только фактам. Вот я сейчас что-то вижу — это факт или чье-то мнение? Даже новости — это часто даже не факт, а чье-то мнение. А факты обязательно проходят через критическое мышление. Это самый разумный способ вернуться в реальность. К примеру, президент обратился к жителям или встретился с каким-то политиком — это факт, я это вижу. Далее политик делает какой-то прогноз или СМИ показывают кадры происходящего — это то, что проверить мы не можем, это чья-то интерпретация. — Как справляться со страхом? Особенно если близкие — на Украине и не выходят на связь. — Важно принять ситуацию как есть: мои родственники находятся там и мне остается это только принять. Страх — это про то, что нам трудно смириться с тем, что происходит. Но это уже происходит. Поэтому нужно приземлять себя, делать физические упражнения и делать то, что вы можете. Когда вы здесь, а ваши родственники на Украине, то это те вещи, на которые вы не можете повлиять. Да, если люди не отвечают на звонки и при этом находятся в чрезвычайной ситуации, наши чувства абсолютно естественны, но бесполезны. В таком состоянии мы все равно не можем ничего сделать для своих близких, поэтому нужно сместить фокус внимания и сделать что-то для себя и других. Психологи бесплатно консультируют людей, которые нуждаются в их помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кристина с коллегами 24 февраля создали в Telegram чат психологической поддержки. За три дня к нему присоединились почти 300 человек. И поток людей не прекращается. Сейчас им оказывают помощь 15 психологов. — Люди идут больше за некой опорой, островком безопасности, который мы им предоставляем. Сейчас, судя по наблюдениям, нужна не столько поддержка в индивидуальной консультации, сколько сообщество единомышленников и понимание, что они не одиноки. Здорово, что они могут в этом чате о себе позаботиться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В период с 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине, число обратившихся за помощью к психологам людей в ЯНАО значительно увеличилось. Создавшая специальный чат поддержки Кристина Кащеева, рассказала URA.RU о том, как самостоятельно справляться с тревожностью и страхами на фоне происходящего. — Страх, паника, тревога — это абсолютно естественные чувства, с которыми сейчас сталкиваются многие люди. Ситуация, в которой мы оказались, ненормальна. Это противоестественно, и многие напуганы, — говорит психолог Кристина Кащеева. — Сегодня особенно важно уметь справляться с паникой и страхами. Для этого нужно задать себе вопрос: чувство страха и тревоги сейчас обосновано, угрожает ли мне физически опасность или я нахожусь в безопасности, но переживаю за моих близких и за будущее? Это важно разделять — в каждой из двух ситуаций организм на физическом уровне реагирует. Если мы находимся в физической опасности, включается одна из трех реакций — бей, беги или замри. Это наши природные реакции, которые свойственны и животным, в том числе. Когда мне физически угрожает опасность, я либо бегу от нее, либо замираю и прячусь, либо бью в ответ — защищаюсь. Но если физически человек в безопасности и испытывает тревогу или страх, запускаются другие энергозатратные процессы — могут возникать панические атаки, проблемы с сердцем, тревога может выйти на психосоматический уровень. И по сути, все эти проблемы — порождение наших мыслей. — Кристина, как реагировать на информацию, очень противоречивую, разную и которая везде? Многие люди просто не готовы к такому потоку негатива… — Именно поэтому важно сохранять критическое мышление и давать себе возможность от этой информации изолироваться. Люди сейчас потеряли два важных ощущения — контроль и безопасность. Когда человек начинает штурмовать интернет, смотреть много новостей, он пытается таким образом контролировать ситуацию. Кажется, что, включаясь в события, мы снимаем изолированность, ощущаем сопричастность к чему-то общему и глобальному. Но на самом деле это иллюзия мозга. Во-первых, когда мы часами пропадаем в интернете, это не дает нам контроля над ситуацией — да, мы ощущаем себя сопричастными, но по факту не оказываем никакой пользы. Мы тратим силы и внимание на те вещи, которые делают нас более разобранными эмоционально, сами себя накручиваем. Поэтому важно сместить фокус внимания с того, что происходит в мире и на что вы не можете повлиять на свои чувства и действия, которыми вы можете помочь себе и своим близки. — Есть ли какие-то простые приемы, чтобы быстро снять уровень стресса и прийти в себя? — Это можно сделать с помощью физических упражнений. Когда тело после напряжения начинает расслабляться, то и нервная система расслабляется. Другой вариант — обнять себя и 30 секунд похлопывать по лопаткам и спине. Это помогает прийти в чувство. Можно задействовать свои органы чувств — ароматерапия, расслабляющая музыка, вкусная еда, рисование, дыхательные практики. Фокусируемся на своем теле и возвращаем себя в реальность. Также хорошо бы окружить себя людьми, которые поддерживают, с кем можно поделиться своими переживаниями. — А вот еще болезненная тема: как разговаривать с родственниками, если вы придерживаетесь разных взглядов? — Каждый имеет право на свое мнение и на свои чувства на этот счет. Ситуация сегодня сама по себе неоднозначная и болезненная. Важно сохранить пространство теплоты, поддержки — старайтесь не оценивать друг друга, не оценивать мнение родственников, потому что у них есть свои какие-то истории, на основании которых они думают так, как думают. Примите это как факт. Руководствуйтесь принципом: «Я не перестану любить их, я окажу им поддержку, не стану оценивать их и проявлять агрессию, потому что это политические игры, в которых замешаны обычные люди». И не принимайте мнение других на себя. Человек говорит через свою боль и интерпретации. Но это ровным счетом ничего не говорит о вас. Кристина отмечает, что если общение с близкими — агрессивное, на повышенных тонах, то в первую очередь важно думать о себе. Если чувствуете, что вам тяжело, нет ничего страшного в том, чтобы абстрагироваться, отстраниться, возможно даже физически. Когда нарушаются ваши личные границы, лучше всего быть честными и сказать: «я тебя люблю, твое мнение имеет право на существование, я понимаю твою боль. Но я не знаю, что с этим делать и как на это отреагировать. Мне сложно и неприятно. Пока у нас с тобой такие эмоции, давай мы возьмем паузу и не будем общаться на эту тему». Самый правильный вариант в ситуации семейных разногласий по поводу происходящих событий — это общаться на нейтральные темы или какое-то время не общаться вообще. Что касается детей, которые пользуются гаджетами, интернетом, все видят, обсуждают новости с друзьями и также испытывают тревогу, психолог советует придерживаться принципов нейтральности и фактичности. Главное — не врать и не лукавить, дети прекрасно распознают ложь. Кристина объясняет, что, пытаясь смягчить или не договорить что-то, взрослые лишь повышают градус детской тревожности: «Ну если даже мама мне такое не говорит, значит, возможно, это…». Поэтому говорите как есть, безоценочно и оперируя фактами. Только то, что вы видите сейчас. То, что вы можете доказать. — Обсуждали с коллегами недавно, что многие подростки начали подключаться к этой истории, что им стыдно быть русскими, — рассказывает Кристина. — Поговорите со своими детьми, объясните, что есть определенная политическая ситуация, но за что может быть стыдно ребенку? Что такое стыд? Это когда ты совершаешь какой-то поступок, который другим неприятен и социально не одобряется. Но что в данном случае сделал ты? Считаешь ли ты, что это имеет отношение к тебе? Надо разобрать эту тему и прояснить детям все то, что им неясно. Например, ребенок спрашивает: «Правда ли, что война дойдет до нас?» Факт — я не знаю, что будет. Но я предполагаю или у меня есть вера, что все это закончится. И объяснять, почему вы так думаете. А успокоить детей можно такими же упражнениями, о которых я уже говорила, — физическая нагрузка, обнимания… — Кристина, как бы вы посоветовали проверять информацию? — Мы должны сохранять нейтральность и верить только фактам. Вот я сейчас что-то вижу — это факт или чье-то мнение? Даже новости — это часто даже не факт, а чье-то мнение. А факты обязательно проходят через критическое мышление. Это самый разумный способ вернуться в реальность. К примеру, президент обратился к жителям или встретился с каким-то политиком — это факт, я это вижу. Далее политик делает какой-то прогноз или СМИ показывают кадры происходящего — это то, что проверить мы не можем, это чья-то интерпретация. — Как справляться со страхом? Особенно если близкие — на Украине и не выходят на связь. — Важно принять ситуацию как есть: мои родственники находятся там и мне остается это только принять. Страх — это про то, что нам трудно смириться с тем, что происходит. Но это уже происходит. Поэтому нужно приземлять себя, делать физические упражнения и делать то, что вы можете. Когда вы здесь, а ваши родственники на Украине, то это те вещи, на которые вы не можете повлиять. Да, если люди не отвечают на звонки и при этом находятся в чрезвычайной ситуации, наши чувства абсолютно естественны, но бесполезны. В таком состоянии мы все равно не можем ничего сделать для своих близких, поэтому нужно сместить фокус внимания и сделать что-то для себя и других. Кристина с коллегами 24 февраля создали в Telegram чат психологической поддержки. За три дня к нему присоединились почти 300 человек. И поток людей не прекращается. Сейчас им оказывают помощь 15 психологов. — Люди идут больше за некой опорой, островком безопасности, который мы им предоставляем. Сейчас, судя по наблюдениям, нужна не столько поддержка в индивидуальной консультации, сколько сообщество единомышленников и понимание, что они не одиноки. Здорово, что они могут в этом чате о себе позаботиться.