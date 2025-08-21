FP рассказал, как Уиткофф просчитался после встречи с Путиным

FP: спецпосланник Трампа Уиткофф неправильно понял Путина во время встречи в РФ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф допустил просчеты после встречи с российским лидером Владимиром Путиным, так как неправильно понял то, что он ему сказал. Это выяснилось после брифинга с европейскими лидерами в Вашингтоне, сообщает издание Foreign Policy.

«После брифинга с европейскими лидерами и после его последней встречи с Путиным в Москве выяснилось, что Уиткофф, по-видимому, неправильно понял то, что ему сказали русские, шокировав своих собеседников», — говорится в материале. Однако, один из представителей Белого дома опроверг эту информацию, заявив, что Уиткофф «все правильно понял».

По данным издания, причиной ошибок могло стать то, что спецпосланник Трампа исключил из переговоров экспертов Госдепартамента и Совета нацбезопасности США и часто полагался только на переводчиков, предоставленных Кремлем. Кроме того, источники издания утверждают, что Уиткофф был недостаточно осведомлен о географии Украины, судьба регионов которой обсуждалась на переговорах.

Встреча Владимира Путина и Стивена Уиткоффа состоялась 6 августа в Кремле. После переговоров американский спецпосланник провел еще около 50 минут в посольстве США в Москве. По итогам встречи помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что сторонам были переданы сигналы по ситуации на Украине. По его словам, аналогичные послания поступили и со стороны президента США Дональда Трампа.

