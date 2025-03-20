Как живет сын серийного маньяка Чикатило: служба в ВСУ и гордость за отца

Сын известного серийного маньяка СССР Андрея Чикатило Юрий служит в одном из артиллерийских подразделений ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщают telegram-каналы.
После того как Юрий отбыл последний срок в России, он переехал в Харьков. По информации telegram-канала Shot, Юрий присоединился к ВСУ еще в самом начале спецоперации. Что известно о сыне самого кровавого маньяка СССР — в материале URA.RU.
Биография Юрия Чикатило
Юрий Чикатило родился в 1969 году. Он прошел службу в армии, в том числе участвовал в боевых действиях в Афганистане, где был ранен. После окончания воинской службы он вернулся в Новочеркасск и нашел работу в частной охранной структуре на одном из местных заводов, он жил с родителями.
В летний период 1990 года, незадолго до ареста отца, Юрий стал участником преступления. Он вместе с друзьями ограбил вьетнамских предпринимателей, занимающихся торговлей на челночной основе, похитив партию поддельных часов на сумму около 10 тысяч долларов с целью последующей перепродажи. Злоумышленники были задержаны вскоре после совершения преступления. Суд вынес Юрию условный срок на два года. По возвращении домой он подвергся строгому выговору отца, который выразил недовольство по поводу поступков сына, заявив, что не в таком духе его воспитывал.
Спустя несколько месяцев после этого инцидента его отец был арестован, а сам Юрий переехал в Харьков, где начал заниматься перевозкой товаров из Турции для последующей продажи через материнскую торговую точку на рынке. В 1992 году Юрий женился и взял фамилию своей жены — Мирошниченко. В честь своего отца он назвал своего сына Андреем.
Преступления
Юрий быстро оказался втянут в мошенническую схему, занимаясь незаконным распространением оборудования для шахт вместе с соучастниками. Когда началось расследование этого дела, он быстро покинул Украину и уехал в Ростов-на-Дону. Там он влился в местные криминальные круги, представившись под псевдонимом Чиксон — комбинация имени известного маньяка Чикатило и английского слова «son», что означает «сын». Он утверждал, что является потомком известного преступника, что добавляло ему авторитета среди местных бандитов.
Чиксон занимался вымогательством, и чтобы его жертвы были более податливы, он носил с собой свидетельство о рождении, доказывая свою связь с Чикатило. Со временем он стал настолько дерзким, что потребовал от арендодателя своей квартиры переоформить жилье на его имя и доплатить 10 тысяч долларов. При угрозе отказа Юрий угрожал убить всю семью хозяина квартиры. Испуганный мужчина обратился не к нотариусу, а в полицию. Это положило начало концу криминальной карьеры Юрия: его быстро задержали, причем те же оперативники, которые ранее арестовали Чикатило-старшего.
Юрий получил реальный срок — два года колонии. Освободившись в 1998 году, он сменил фамилию на Одначев и через четыре месяца вновь оказался перед судом. За короткий период на свободе он успел ограбить знакомую, похитив магнитолу, сервиз, палас, а также бутылку водки, вина и сигареты.
Позднее в полицию обратился мужчина, заявивший, что Юрий несколько дней удерживал его в заложниках в гараже и требовал выкуп. Также 22-летняя жительница Ростова-на-Дону сообщила, что Юрий использовал страшные рассказы о своем отце для того, чтобы ее запугать и изнасиловать, хотя позже она отозвала свое заявление. Кроме того, полиция Харькова сообщила, что Юрий находился в федеральном розыске за совершение хищений в особо крупных размерах.
Возвращение на Украину
Как и Андрей Чикатило в свое время, его сын пытался строить из себя сумасшедшего, однако медицинская экспертиза подтвердила его полную вменяемость. В результате, как лицо, ранее судимое, Юрий был приговорен к шести годам в колонии строгого режима, откуда вышел в 2004 году и переехал в Харьков, где проживал с матерью до ее кончины.
После освобождения Юрий Чикатило начал активно участвовать в медийных программах на Украине и в России, зачастую выступая на телевидении и давая интервью журналистам. Основной темой его выступлений была защита репутации отца: он утверждал, что Андрея Чикатило под давлением заставили признаться в совершении преступлений, которые он не совершал. Однако Юрий иногда допускал, что его отец мог быть виновен в убийстве одного-двух человек, но не более.
В 2009 году Юрий был арестован по обвинению в покушении на убийство. По словам его товарища, наркозависимого с 15-летним стажем, который был госпитализирован с тяжелыми ранениями, Юрий напал на него с ножом во время остановки в пути. Раненый смог спастись, заперевшись в автомобиле и доехав до рынка, где его забрала скорая помощь. Юрий вновь оказался перед судом.
Кроме того, Чикатило-младший также активно участвовал в Евромайдане в Киеве в 2014 году и после этого продолжил выступать на телевидении, теперь уже представляя отца как борца за независимость Украины. Через несколько лет Юрий заявил о желании эмигрировать в США для начала новой жизни, а также написать книгу о своем отце и продать ее в Голливуд.
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