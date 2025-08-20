В Губкинском пройдет «Ночь кино»
На этой неделе в самых южных городах Ямала запланировано огромное количество мероприятий. Так, в Муравленко пройдет множество интеллектуальных игр и мастер-классов, в Ноябрьске — экскурсий и спортивных программ, а в Губкинском — киносеансов и торжеств. Подробнее о том, куда можно сходить — в материале URA.RU.
Куда сходить в Ноябрьске
В Ноябрьске перед празднованием Дня города проходит огромное множество мероприятий. Только за неделю с 18 по 24 августа их насчитывается не менее 30. URA.RU подготовило информацию о некоторых из предстоящих событий.
- 21 августа в 10:30 в природно-этнографическом комплексе «Нум» пройдет интерактивное занятие «День воинской славы России». На нем подросткам и молодежи расскажут о важности военной службы и героизме российских солдат;
- 21 августа в 11:00 в арт-резиденции «Миксер» пройдет квиз «День флага», который будет посвящен Государственному флагу России и патриотическим ценностям;
- 22 августа с 16:00 до 18:00 в "Ноябрьск-парке" состоится акция «Открытка первопроходцу», в рамках которой каждый желающий может бесплатно отправить весточку родным и близким через «Почту России». На памятных открытках, представленных в нескольких художественных вариантах, уже наклеены марки. Достаточно указать полный адрес получателя и написать несколько теплых слов;
- 22 августа 12:00 в лесопарковой зоне стартует спортивная программа «Маршрут туриста», гости которой смогут поучаствовать в соревнованиях по фрироупу, полосе препятствий и другим видам спорта;
- 22 августа также в 12:00 пройдет еще и праздничная программа, посвященная Дню российского флага, «Цвета родной страны». В ее рамках будут проведены мастер-классы, показы патриотических фильмов и раздача лент «Триколор»;
- 22 августа в 13:30 в микрорайоне Вынгапуровский пройдет театрализованная экскурсия «В тех окопах писали историю», участники которой погрузятся в атмосферу военных событий и историю обороны Родины;
- 22 августа в 15:00 в "Нуме" состоится мастер-класс «Столярные традиции Севера» по изготовлению и декорированию деревянных стаканов. Там дети и подростки познакомятся с северными ремеслами и сделают декоративные изделия под руководством опытных мастеров;
- 22 августа в 18:00 насыщенный день завершится интерактивной программой "Вечерняя пятница" с открытым микрофоном, концертными номерами, живым звуком и веселыми конкурсами в арт-резиденции «Миксер»;
- 23 августа в 10:00 можно будет посмотреть на экстремальную гонку с собаками «Рвем когти» около озера Комсомольское, где пройдет соревнование по прохождению полосы препятствий;
- 23 августа в 18:00 любители музыки насладятся квартирником «Не спать» в ПМК «Шанс», где единомышленники обсудят композиций знаменитых гитаристов и продемонстрируют собственное мастерство;
- 24 августа в 17:00 неделя завершится танцевальным вечером и шоу с конкурсами, танцами и песнями для всей семьи на детской площадке в ПМК «Пространство».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!