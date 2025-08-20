В ЯНАО 95-летие района отпразднуют футбольным турниром

В турнире будут участвовать восемь команд из ЯНАО
В Ямальском районе с 5 по 7 сентября состоится Кубок Главы района по футболу, приуроченный к 95-летию муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
«На поле сразятся 8 мужских команд, чтобы в честной борьбе определить чемпиона и поднять над головой главный трофей», — говорится в сообщении в официальном telegram-канале администрации Ямальского района.
Кубок главы Ямальского района состоится на поле стадиона Ямальской школы-интерната имени В. Давыдова. Участвуют команды Салехарда, Лабытнанги, Яр-Сале, Панаевска, Салемала и спортшколы «Лидер».
