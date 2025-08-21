В Федерации альпинизма заявили о невозможности спасения альпинистки Наговицыной

Федерация альпинизма: спасти Наговицыну на пике Победы практически невозможно
Россиянка застряла в горах Киргизии
Россиянка застряла в горах Киргизии Фото:
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Россиянку Наталью Наговицыну вряд ли получится спасти из горной системы в Центральной Азии. Таким мнением поделился вице-президент Федерации альпинизма РФ Александр Пятницин.

«Спасти Наговицыну будет практически невозможно. Там трехкилометровый гребень. И нужно не меньше 30 человек, чтобы, находясь в такой ситуации, спасти оттуда одного», — заявил собеседник портала «Чемпионат».

По мнению Пятницина, женщина не была подготовлена к маршруту такого уровня. Застрявшая на пике Победы альпинистка ранее перестала подавать признаки жизни, передает «Национальная служба новостей». МИД России находится в тесном общении с представителями посольства в Бишкеке на фоне операции по спасению Наговицыной. 

