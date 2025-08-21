Экономист объяснил реакцию российских инвесторов на встречу Путина и Трампа

Рынок акций компаний России спокойно отреагировал на встречу президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на Аляске. Такое объяснение в интервью URA.RU дал главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин.
«После встречи Владимира Путина и Дональда Трампа и последовавших заявлений было даже некоторое падение — у российского рынка акций ожиданий от этого события было гораздо больше, потому что с политической точки зрения оно знаковое», — говорит Надоршин.
Инвесторы понимают, что, даже если США не введут новые санкции, старые продолжают действовать. А пока Вашингтон выдерживает паузу, Европа работает над 19-м пакетом и дает четкий сигнал, что будет продолжать наращивать давление, добавил экономист.
В начале торгов после российско-американского саммита индексы Мосбиржи и РТС продемонстрировали снижение на 2,1%. Больше всего к 10 часам утра 18 августа подешевели акции «Газпрома» (-3,8%), «Татнефти» (-3,7%) и «Норникеля» (-3,5%). Перед встречей Путина и Трампа акции российских компаний, напротив, росли в цене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.