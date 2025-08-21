У группировки, которая сражается на харьковском направлении, появился новый командующий

На харьковском направлении новым командующим группировкой «Север» назначен генерал-полковник Евгений Никифоров. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны России.
По информации ведомства, министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на командном пункте группировки «Север». В ходе визита были заслушаны доклады о текущей обстановке, действиях противника, а также поставлены задачи по дальнейшему совершенствованию работы подразделений. Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил министру обороны о состоянии оснащения войск современным вооружением и военной техникой. Особое внимание уделено модернизации оборудования с учетом опыта боевого применения в ходе СВО.
На совещании были представлены отечественные разработки в области БПЛА. Дроны используются для разведки, дистанционного минирования, поражения бронетехники и фортификационных сооружений противника. Также показаны наземные роботизированные комплексы, предназначенные для доставки материально-технических средств и установки мин. Благодаря использованию ретрансляторов с беспилотников, дальность работы наземных робототехнических комплексов увеличена до 15 километров.
Ранее стало известно, что генерал-полковник Александр Лапин оставил должности командующего Ленинградским военным округом, а также объединенной группировкой войск «Север». Лапин возглавил Ленинградский военный округ в марте 2024 года после его восстановления на базе части Западного военного округа. В тот же период была создана группировка «Север», которой поручено руководство действиями на Харьковском и Курском направлениях в рамках специальной военной операции.
