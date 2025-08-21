Миронов попросил министра транспорта запретить электросамокаты в России

Миронов попросил Минтранс ввести полный запрет на прокат электросамокатов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России предложили запретить электросамокаты
В России предложили запретить электросамокаты Фото:

Полностью запретить прокат электросамокатов на территории России предложил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он написал соответствующее письмо на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина, сообщают СМИ.

«Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории Российской Федерации. <…> Прошу вас инициировать разработку проекта постановления правительства Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения Российской Федерации и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в письме. Содержание послания передает ТАСС. 

Ранее в Челябинске после случаев травмирования пешеходов, в том числе детей и пожилых людей, прокат электросамокатов временно прекращался по требованию следственных органов. Власти города ввели новые правила: с 1 сентября пользоваться электросамокатами можно только с парковкой на специально отведенных местах, а операторов вне согласованных зон начнут штрафовать. Эти меры направлены на повышение безопасности движения СИМ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полностью запретить прокат электросамокатов на территории России предложил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он написал соответствующее письмо на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина, сообщают СМИ. «Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории Российской Федерации. <…> Прошу вас инициировать разработку проекта постановления правительства Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения Российской Федерации и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в письме. Содержание послания передает ТАСС.  Ранее в Челябинске после случаев травмирования пешеходов, в том числе детей и пожилых людей, прокат электросамокатов временно прекращался по требованию следственных органов. Власти города ввели новые правила: с 1 сентября пользоваться электросамокатами можно только с парковкой на специально отведенных местах, а операторов вне согласованных зон начнут штрафовать. Эти меры направлены на повышение безопасности движения СИМ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...