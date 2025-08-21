Миронов попросил министра транспорта запретить электросамокаты в России

Полностью запретить прокат электросамокатов на территории России предложил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он написал соответствующее письмо на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина, сообщают СМИ.
«Для системного решения проблемы и предотвращения дальнейшего роста травматизма и смертности пешеходов необходимо ввести полный запрет на прокат электросамокатов на территории Российской Федерации. <…> Прошу вас инициировать разработку проекта постановления правительства Российской Федерации о внесении соответствующих изменений в правила дорожного движения Российской Федерации и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в письме. Содержание послания передает ТАСС.
Ранее в Челябинске после случаев травмирования пешеходов, в том числе детей и пожилых людей, прокат электросамокатов временно прекращался по требованию следственных органов. Власти города ввели новые правила: с 1 сентября пользоваться электросамокатами можно только с парковкой на специально отведенных местах, а операторов вне согласованных зон начнут штрафовать. Эти меры направлены на повышение безопасности движения СИМ.
