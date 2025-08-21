США раскрыли неожиданные подробности ночного звонка Трампа Путину

Бессент: Путин согласился задержаться на 15 минут из-за ночного звонка Трампа
Трамп позвонил Путину по телефону, когда в Москве была уже ночь
Трамп позвонил Путину по телефону, когда в Москве была уже ночь
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин согласился задержаться на 15 минут, когда ему ночью позвонил глава США Дональд Трамп. В это время в Белом доме он вел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими представителями. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Бессент уточнил, что Трамп заранее предупредил Путина о возможном позднем звонке, на что российский президент ответил: «Хорошо, я задержусь еще на 15 минут, или вы можете позвонить завтра». По мнению министра, Путину было важно поговорить с Трампом именно в тот вечер: «Я думаю, Путин хотел, чтобы ему позвонили в тот вечер, что доказывает: ему не терпелось услышать, что скажет президент [Трамп]», — сказал Бессент в эфире Fox Business.

Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим» и заявил о договоренности провести встречу между российским и украинским лидерами. По данным CNN, звонок продолжался 40 минут, в нем также участвовали госсекретарь Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс. В Кремле сообщили, что президенты поддержали идею прямых переговоров между делегациями Москвы и Киева.

Ранее Белый дом опубликовал фотографию, подтверждающую, что звонок Трампа Путину состоялся сразу после переговоров с европейскими лидерами. В разговоре президенты выразили поддержку продолжению прямых переговоров между Россией и Украиной и обсудили возможность повышения уровня делегаций.

