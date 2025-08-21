Россия при содействии Катара передала Украине троих детей для воссоединения с их семьями. Церемония состоялась в посольстве ближневосточной страны в Москве.
Своих близких вновь увидят два мальчика восьми и 15 лет, а также шестилетняя девочка. Один мальчик до этого жил в России с дядей, другой — с бабушкой. Девочка после смерти матери находилась у двоюродной бабушки, теперь она отправится к отцу на Украину. Кроме того, российский детский омбудсмен помог в переезде на Украину молодому мужчине с инвалидностью, передает РБК.
В мероприятии участвовали представитель посольства Катара Абдурахман Салех аль-Кувари и заместитель начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Юлия Назарова. По данным властей, с учетом этой передачи уже 115 детей смогли воссоединиться с семьями на Украине и в других странах, еще 26 — с родственниками в России.
Ранее супруга президента США Меланья Трамп обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обеспечить защиту детей. Соответствующее обращение было передано российскому лидеру лично главой Белого дома Дональдом Трампом. В своем письме первая леди выразила надежду, что Владимир Путин предпримет шаги, которые смогут принести пользу всему человечеству.
Впоследствии жительница Луганска Фаина Савенкова, на тот момент 11-летняя девочка, проживавшая в условиях постоянных обстрелов, направила открытое письмо Меланье Трамп. В своем обращении она попросила первую леди США содействовать прекращению гибели детей на Донбассе и призвала повлиять на президента Украины Владимира Зеленского для урегулирования ситуации.
