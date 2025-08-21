«У нас жизнь тяжелая и пенсии не самые большие»: Губерниев сравнил зарплаты в России и Сингапуре

Губерниев: уровень жизни в Сингапуре намного выше, чем в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губерниев заявил, что у россиян тяжелая жизнь
Губерниев заявил, что у россиян тяжелая жизнь Фото:

Уровень жизни в Сингапуре намного выше, чем в России. Об этом сообщил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он отметил, что в России «и жизнь тяжелая, и пенсии небольшие».

«У нас в стране в целом жизнь тяжелая, как факт. У нас пенсии в стране не самые большие, как факт. Мы были в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам, могу сказать, что уровень жизни там выше, чем в России, как факт», — заявил Губерниев. Его слова приводит Sport24.ru. Он отметил, что надо стремиться к тому, чтобы экономика в собственной стране росла, а для этого нужно работать и вкладываться. 

Ранее двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал, что российские пловцы получают ежемесячную зарплату свыше ста тысяч рублей. По его словам, они в больше степени живут «не на зарплате», а на премиях с соревнований. Он отметил, что доход с них выше.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уровень жизни в Сингапуре намного выше, чем в России. Об этом сообщил спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев. Он отметил, что в России «и жизнь тяжелая, и пенсии небольшие». «У нас в стране в целом жизнь тяжелая, как факт. У нас пенсии в стране не самые большие, как факт. Мы были в Сингапуре на чемпионате мира по водным видам, могу сказать, что уровень жизни там выше, чем в России, как факт», — заявил Губерниев. Его слова приводит Sport24.ru. Он отметил, что надо стремиться к тому, чтобы экономика в собственной стране росла, а для этого нужно работать и вкладываться.  Ранее двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников рассказал, что российские пловцы получают ежемесячную зарплату свыше ста тысяч рублей. По его словам, они в больше степени живут «не на зарплате», а на премиях с соревнований. Он отметил, что доход с них выше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...