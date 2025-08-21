«Единая Россия» отчиталась о масштабном строительстве школ в регионах РФ

За 4 года по народной программе построено 1 600 школ
За 4 года по народной программе построено 1 600 школ

Партия «Единая Россия» построила более 1,6 тысячи школ и отремонтировала тысячи образовательных учреждений в разных регионах страны. О результатах работы по народной программе рассказал генсекретарь партии Владимир Якушев.

«В программе строительства и капремонта учреждений образования работают общественные штабы с участием родителей, учителей, депутатов от партии, секретарей первичек. Они контролируют ход работ, вносят свои предложения. Другой пример — благоустройство общественных пространств. Проекты выбирают люди с помощью голосования», — цитирует Якушева пресс-служба «Единой России».

За четыре года по народной программе построили 1 600 школ. Капитально отремонтированы еще более пяти тысяч школ в Краснодарском крае, Ярославской и Волгоградской областях и ХМАО. Так, например, по данным партийного десанта в ХМАО готовность школ №1 и №2 в Нягани превысила 90% после капремонта. Сейчас в образовательных учреждениях приступают к сборке мебели и установке технологического оборудования. Кроме школ усилиями партии построено 1,7 детских садов, создано и модернизировано более 10 тысяч учреждений здравоохранения и 1,3 тысячи культурно-досуговых центров.

