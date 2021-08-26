Путин ответил на две новые угрозы у границ России

Владимир Путин вводит новые инструменты военной безопасности из-за растущих угроз Фото: Kremlin.ru

статья из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин посвятил 23 августа военной тематике, ответив сразу на две угрозы, возникшие у границ России. Он «реанимировал» Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за событий в Афганистане. И, как считают в политтусовке, отреагировал на создание международной площадки «Крымская платформа» (с ее помощью Украина хочет вернуть полуостров), которая в этот день проводила в Киеве свой саммит.

Рабочая неделя Владимира Путина 23 августа началась с серии мероприятий на военную тематику. Утром глава государства поучаствовал в экстренном заседании ОДКБ с лидерами Таджикистана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Разговор проходил в закрытом формате и был посвящен Афганистану, где к власти пришли талибы (террористическая организация запрещена в России). Участники ОДКБ договорились к 16 сентября выработать меры реагирования на возникающие угрозы, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Было отмечено, что важно не допустить инфильтрацию [просачивание] радикального исламизма на территории государств — членов ОДКБ и пресекать вербовку граждан наших стран в ряды экстремистов», — рассказал он.

Президент РФ весь день посвятил военным мероприятиям Фото: Kremlin.ru

Сразу после совещания Путин отправился в подмосковный парк «Патриот», где дал старт форуму «Армия-2021». Во время торжественной церемонии президент подчеркнул, что на площадке представлены 28 тысяч образцов различных вооружений и техники, с которыми могут ознакомиться специалисты более чем из 100 стран. «По сути здесь представлен современный уровень наших вооруженных сил и, что важно, тот мощный инновационный потенциал, технологический задел, которые будут определять тенденции динамичного, качественного развития армии и флота России на предстоящие годы», — сказал Путин.

Путин обратил внимание на высокие темпы развития отечественных ядерных сил, доля современных вооружений в которых превышает 80%. Рассказал о применении искусственного интеллекта в перспективных разработках, отметил потенциал гипер-звукового авиационно-ракетного комплекса «Кинжал» и беспилотника большой дальности «Охотник». «Многие из таких вооружений по своим тактико-техническим характеристикам не имеют аналогов в мире, а по некоторым образцам можно твердо сказать: еще долго не будут иметь», — сказал Путин. После церемонии он продолжил работать на форуме: дал старт закладке новых боевых кораблей, посетил первый учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». А затем вновь обсудил Афганистан на встрече с королем Иордании Абдаллой II.

России необходимо демонстрировать свою мощь, чтобы сдерживать талибов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прошедшее заседание ОДКБ, посвященное Афганистану, и серию последующих военных мероприятий необходимо рассматривать в одной связке, считает член «Совета по внешней и оборонной политике» Сергей Ознобищев. «Хотя есть точка зрения, что «Талибан» это только внутреннее сопротивление официальным властям Афганистана, но в азиатском мире продолжают бродить идеи о создании огромной исламской империи, и нельзя исключать, что террористическое движение подхватит эту инициативу.

Необходимо проводить политику сдерживания, и демонстрация российской военной мощи — один из ее элементов. Для защиты наших стран-соседей от талибов, важно, чтобы те понимали, что неподалеку сосредоточен огромный военный потенциал и ресурсы», — сказал URA.RU Ознобищев.

В один день с заседанием ОДКБ и форумом «Армия-2021» на Украине прошел саммит «Крымская платформа» Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Интригует то, какое значение сегодня придал Путин механизмам ОДКБ. За 29 лет существования структура (создана в 1992 году при первом президенте РФ Борисе Ельцине) собиралась на внеочередное заседание лишь один раз — в 2009 году, когда было принято решение о создании Коллективных сил оперативного реагирования. По мнению гендиректора «Российского совета по международным делам» Андрея Кортунова, президент РФ фактически «реанимировал» организацию. При этом эксперт считает, что поводом для этого стали не только события в Афганистане, но и нарастающее давление Запада. Так, 23 августа в Киеве состоялся саммит «Крымская платформа», на котором представители 44 стран обсуждали, как вернуть полуостров в состав Украины.

«Нужно смотреть на ситуацию шире. Происходящие в мире события в целом повышают риски для безопасности, в том числе для постсоветского пространства. Можно говорить и об Афганистане, и о НАТО, и Черном море. Вероятно в Кремле принято решение, что естественным ответом станет усиление внимания к структурам ОДКБ, которые долгое время находились в замороженном состоянии. Думаю, что это часть стратегии по реанимации механизмов ОДКБ. Речь идет не только о военной защите, но и профилактике кризисов, сотрудничеству спецслужб», — считает Кортунов.

Неожиданно усилившееся значение ОДКБ отметил и научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, член международного клуба «Валдай» Иван Сафранчук. Но он считает, что России придется потратить немало сил, чтобы использовать площадку для защиты своих интересов не только на южных границах, но и на западных. «В связи с появлением „Крымской платформы“ ОДКБ может выработать какие-то общие политические формулировки о недопустимости нагнетании обстановки, шантажа. Но в связи с тем, что позиция стран-участниц организации по Крыму остается неоднозначной, договориться о каких-то жестких формулировках будет сложно», — полагает Сафранчук.