Единороссы в регионах работают на разные результаты выборов в ГД

Единороссам из соседних регионов ставят разные задачи на выборы в Госдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Разные региональные отделения «Единой России» работают на отличные друг от друга задачи по явке избирателей и процент голосования на осенних выборах в Госдуму. Последняя корректировка прошла в день съезда партии, сообщают источники URA.RU в субъектах РФ. В основном, она коснулась повышения явки, поскольку введение трехдневного голосования позволяет принять участие в выборах большему количеству избирателей, говорят эксперты.

Трехдневное голосование должно сработать на рост явки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным собеседника URA.RU в руководстве ЕР одного из регионов центральной России, опросы показали вероятный рост прогноза на явку на выборах из-за введения трехдневного голосования. «После этого нам увеличили задачу по явке с 45% до 47%. Но процент голосов за партию остался прежним — 45», — сказал источник.

Установки на выборы скорректировали не для всех регионов. В челябинской ЕР сообщили URA.RU, что «новые задачи не получали». А в соседней Курганской области, напротив, в день партийного съезда 24 августа «изменили целевые показатели на выборы».

В одном из региональных отделений ЕР в Сибири подтвердили URA.RU, что разным регионам СФО поставлены разные задачи по явке и голосам за ЕР, но они колеблются вокруг 70% по количеству участников выборов и 64% за партию. «Приехали московские политтехнологи, они передали установки руководства», — сказал инсайдер.

Дмитрий Журавлев говорит, что на прогноз на выборы влияют даже эмоции людей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прогнозы на явку за лето изменились из-за того, что в регионы приехали политтехнологи, которые провели анализ ситуации на месте, полагает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев (работал в администрации президента). «Даже эмоции людей влияют на оценку политической ситуации. Например, если вы идете по Челябинску и часто наблюдаете людей, которые на вас реагируют с агрессией, потому что приезжий, это может говорить о высоком уровне озлобленности жителей. На Дальнем Востоке меньше населения, там более нервное отношение к москвичам, но за счет небольшого числа избирателей работать с ними бывает легче. В Хабаровском крае недовольство части жителей региона врио губернатора от ЛДПР Михаилом Дегтяревым может привести к тому, что неожиданно часть голосов „утечет“ к „Единой России“», — объясняет политолог.

По словам Журавлева, если в Челябинской области не изменились прогнозы на ожидаемую явку и процент ЕР на выборах, значит там с начала лета политическая ситуация особенно не изменилась. «А вот, например, в Южном федеральном округе настроения людей за лето могли улучшиться из-за того, что это время отпусков, курорты, урожай. Местным жителям удалось заработать, следовательно, их общий настрой повысился. Это может отразиться на увеличении ожидаемых прогнозов по явке и результату ЕР. Следовательно, так как в разных регионах и политическая, и экономическая ситуации отличаются между собой, мы видим разные цифры прогнозов», — добавил собеседник.

Илья Гращенков подчеркивает, что все установки разобьются в первом же регионе, который покажет высокий результат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Все установки порушатся о первый же регион, показавший результат намного более высокий, чем прогнозировалось, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «В 2016 году у ЕР проблем с рейтингом не было. [Куратор внутренней политики в стране на тот момент] Вячеслав Володин говорил об открытости, легитимности и конкурентности и что не надо нам „корейских результатов“. Были низкие результаты по Камчатке, Хабаровску. А потом в Кемеровской области ЕР получила свыше 77% голосов и стала лидером в стране. Другие губернаторы стали соревноваться, поскольку понимали, что после Кузбасса они не могут показать низкий результат. К сожалению, установка бьется о первого губернатора, который хочет показать лучший результат», — резюмировал эксперт.