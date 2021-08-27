Ночь кино и литературные чтения со звездами

Константин Хабенский впервые прочитает свой рассказ публично во время фестиваля «БеспринцЫпные чтения», который пройдет онлайн 28 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Последние выходные лета будут очень насыщенными, познавательными и интересными, ведь в онлайне состоится сразу несколько громких событий, которые мы собрали в нашей Афише и которые просто нельзя пропустить: новинки кино и музыки, два масштабных фестиваля, литература, анимация и игры. Читайте подробности ниже:

7. Начните выходные энергично

Сделать это поможет новый неожиданный музыкальный альбом — группа Gorillaz выпустила мини-альбом «Meanwhile», который ранее не был анонсирован. В сборник вошло три трека, записанных с разными известными музыкантами. Пластинку группа посвятила карнавалу в Ноттинг Хилле — одном из районов Лондона, который в этом году был отменен из-за пандемии.

6. Почитайте новую интересную книгу

Вышел в свет новый роман Виктора Пелевина «Transhumanism Inc.» описывающий прекрасный мир далекого будущего — в мир вернулась разнополая любовь, в Россию — милое подобие советской власти, а людям стало доступно бессмертие. Однако находятся противники и такого «идеального» общества.

5. Или послушайте презентацию сразу нескольких книг из уст звезд

28 августа впервые в онлайн-формате пройдет общероссийский литературный фестиваль «БеспринцЫпные чтения». Он начнется в 19:00 на МТС Live, в онлайн-кинотеатре KION и в социальных сетях МТС Live. В фестивале в этом году примут участие резиденты, актеры и авторы проекта: Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко, Константин Хабенский, который прочитает собственный рассказ, и многие другие.

4. Познакомьтесь с новой игрой

Разработчики Lego Star Wars: The Skywalker Saga в рамках gamescom 2021 показали свежий геймплейный трейлер игры. Игра охватит сюжет всех фильмов из вселенной «Звёздных войн» и выйдет для всех устройств через полгода.

3. Посетите театральный фестиваль

В выходные в рамках III Международного фестиваля «Лучше, чем мы/Better than Us» покажут несколько крупных спектаклей и постановок в режиме онлайн. Так можно будет посмотреть спектакль Канадского театра Le Th?tre Le Clou —— «Я Уильям», рассказывающий миф о Шекспире, и «Настоящие пацаны» нидерландской театральной компании, где в форме рок-концерта выяснят историю Пиноккио.

2. Посмотрите великую анимацию

По всему миру на большие экраны возвращается шедевр «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки. Показ картины возобновляется к её 35-летию. «Небесный замок Лапута» вышел в 1986 году. Мультфильм стал первым проектом студии «Гибли».

1. Проведите ночь за просмотром кино

28 августа ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в шестой раз. Всероссийская акция посвящена Дню российского кино и пройдет в крупнейших кинотеатрах и культурных учреждениях сразу в нескольких российских городах. Кроме того, познакомиться с участниками акции, почитать интервью и посмотреть лучшие киноленты можно онлайн на сайте организаторов.