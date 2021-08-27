27 августа 2021

Ночь кино и литературные чтения со звездами

Рекомендации URA.RU на 28 и 29 августа

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Открытие первого международного фестиваля Юрия Башмета на Южном Урале. Челябинск, оркестр, хабенский константин
Константин Хабенский впервые прочитает свой рассказ публично во время фестиваля «БеспринцЫпные чтения», который пройдет онлайн 28 августа Фото:
статья из сюжета
Нескучная афиша от URA.RU

Последние выходные лета будут очень насыщенными, познавательными и интересными, ведь в онлайне состоится сразу несколько громких событий, которые мы собрали в нашей Афише и которые просто нельзя пропустить: новинки кино и музыки, два масштабных фестиваля, литература, анимация и игры. Читайте подробности ниже:

7. Начните выходные энергично

Сделать это поможет новый неожиданный музыкальный альбом — группа Gorillaz выпустила мини-альбом «Meanwhile», который ранее не был анонсирован. В сборник вошло три трека, записанных с разными известными музыкантами. Пластинку группа посвятила карнавалу в Ноттинг Хилле — одном из районов Лондона, который в этом году был отменен из-за пандемии.

6. Почитайте новую интересную книгу

Вышел в свет новый роман Виктора Пелевина «Transhumanism Inc.» описывающий прекрасный мир далекого будущего — в мир вернулась разнополая любовь, в Россию — милое подобие советской власти, а людям стало доступно бессмертие. Однако находятся противники и такого «идеального» общества.

5. Или послушайте презентацию сразу нескольких книг из уст звезд

28 августа впервые в онлайн-формате пройдет общероссийский литературный фестиваль «БеспринцЫпные чтения». Он начнется в 19:00 на МТС Live, в онлайн-кинотеатре KION и в социальных сетях МТС Live. В фестивале в этом году примут участие резиденты, актеры и авторы проекта: Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Павел Деревянко, Константин Хабенский, который прочитает собственный рассказ, и многие другие.

4. Познакомьтесь с новой игрой

Разработчики Lego Star Wars: The Skywalker Saga в рамках gamescom 2021 показали свежий геймплейный трейлер игры. Игра охватит сюжет всех фильмов из вселенной «Звёздных войн» и выйдет для всех устройств через полгода.

3. Посетите театральный фестиваль

В выходные в рамках III Международного фестиваля «Лучше, чем мы/Better than Us» покажут несколько крупных спектаклей и постановок в режиме онлайн. Так можно будет посмотреть спектакль Канадского театра Le Th?tre Le Clou —— «Я Уильям», рассказывающий миф о Шекспире, и «Настоящие пацаны» нидерландской театральной компании, где в форме рок-концерта выяснят историю Пиноккио.

2. Посмотрите великую анимацию

По всему миру на большие экраны возвращается шедевр «Небесный замок Лапута» Хаяо Миядзаки. Показ картины возобновляется к её 35-летию. «Небесный замок Лапута» вышел в 1986 году. Мультфильм стал первым проектом студии «Гибли».

1. Проведите ночь за просмотром кино

28 августа ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в шестой раз. Всероссийская акция посвящена Дню российского кино и пройдет в крупнейших кинотеатрах и культурных учреждениях сразу в нескольких российских городах. Кроме того, познакомиться с участниками акции, почитать интервью и посмотреть лучшие киноленты можно онлайн на сайте организаторов.

План на понедельник мы опубликуем через двое суток. Рекомендации URA.RU также есть в виде рассылки на электронную почту. Мы будем признательны за замечания и предложения по этой рассылке. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в официальном telegram-канале агентства.

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