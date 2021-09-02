Инсайды ЯНАО: после выборов будут аресты

А как вы спасаетесь от мемов про Шуфутинского 3 сентября? URA.RU

В правительстве решили пока не раскрывать личностей чиновников причастных к новым уголовным делам анонсированных губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. Департамент образования не был готов к началу учебного года, а мэрию Лабытнанги не накажут за ЧП на несуществующей свалке. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете почему на Ямале закупили большую партию вакцины от гриппа, для чего проводит ревизию Росгвардии Герой России и кто из политиков не рассчитал расходы на предвыборную кампанию.

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Власти ЯНАО решили не подставлять «Единую Россию»

Уголовные дела чиновников, которых заподозрил Артюхов, уже находятся у следователей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новые отставки и уголовные дела в ЯНАО произойдут после сентябрьских выборов, рассказали инсайдеры во властных структурах. «Власти, партийцы и силовики пришли к негласному соглашению не портить репутацию „Единой России“ до выборов в сентябре. Анонсированные губернатором Дмитрием Артюховым новые расследования коррупционных дел по итогам поездки по региону будут, некоторые из них уже ведутся, просто пока о подробностях никто не сообщает. Персоны там известные как во властных структурах, так и в партийных, репутационный ущерб будет слишком большим», — рассказали слухмейкеры.

По словам собеседников, экс-директора дептранспорта ЯНАО Максима Першикова в буквальном смысле разрешили «закрыть». «Во-первых, потому что он уже был списанным материалом, во-вторых, его арест напротив, только на руку властям: вот он, самый главный злодей и расхититель», — делятся слухачи.

Аборигены в ЯНАО не поделили власть

Поговаривают, что в ЯНАО глава департамента коренных малочисленных народов севера (КМНС) Инна Сотруева не препятствует, а в некоторых моментах сопутствует разрозненности между аборигенами разных народов, проживающих на Ямале. «В округе заметна тенденция на национальную разрозненность. У представителей КМНС появляется все больше ненависти друг к другу, а руководитель профильного департамента в какой-то степени этому помогает. Не лично, но косвенное отношение она к этому имеет. Ее сын сильно влияет на ведение внутренней политики в ямальском отделении „Союза художников России“, по его указанию в этом объединении творческих людей принижают ненцев, не допускают их к правлению. Власть там, в большинстве своем, у представителей народа ханты. О ситуации в департаменте известно, но там ничего не делают с этим. Ненцы негодуют и считают, что их ущемляют», — болтают слухмекеры.

Департамент образования не справляется с нагрузкой

Департамент образования ЯНАО не был готов к учебному году Фото: Анна Майорова © URA.RU

В курилках правительства обсуждают, что в департаменте образования абсолютная неразбериха. «Такое чувство, что они совсем не готовились к началу учебного года и не понимали, что 1 сентября в школы пойдет рекордное количество учеников», — сетуют слухачи. Инсайдеры добавляют, что на департамент в этом году свалилось много работы из-за ремонтных работ в учебных заведениях, и под вопросом справятся ли подчиненные Марины Кравец. «Они даже не знают количество школ в ЯНАО, которые в несколько смен обучают», — рассказал источник.

ЧП на свалке в Лабытнанги останется без наказания

Инсайдеры на местах рассказывают, будто главе Лабытнанги Марине Тресковой и ее подчиненным ничего не будет из-за сгоревшей свалки, которой и быть не должно. «Весь город задыхался от дыма несколько дней из-за несуществующего, по документам, мусорного полигона. К этому объекту и раньше возникали вопросы, были проверки, платились штрафы, но ситуация не менялась. Сейчас будет тоже самое — свалка никуда не денется. Мэрии дешевле платить штрафы, чем заниматься ее утилизацией. А обустройство и содержание нового мусорного полигона вообще баснословных денег стоит», — болтают злые языки.

Мэрия осваивает деньги за снос дома, который не сносила

Неизвестные в Ноябрьске снесли дом, мэрия жаловаться не будет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники в политтусовке Ноябрьска сообщают, что мэрии только на руку, что какой-то неизвестный самостоятельно и без их ведома снес аварийный дом по улице Республика, 31, ведь деньги на эти работы уже были выделены, а «отрабатывать» их не пришлось. «Данный аварийный дом должен быть демонтирован за счет средств муниципального образования Ноябрьска, а так как его снесло за бесплатно неизвестное лицо, деньги пойдут на другие нужды, но вот вопрос на какие?» — рассказывают собеседники.

Инсайдеры добавили, что сейчас много вопросов к департаменту имущественных отношений Ноябрьска, которым руководит Евгений Белов, однако власти принципиально никак не комментируют вопиющий случай и заявление в полицию писать не собираются. «В данном случае факт остается фактом — дом принадлежит городу, а его снесли, и никто не знает кто это сделал, но жаловаться мэрия не собирается. Это, конечно, что-то за гранью фантастики», — сетуют слухачи.

«Сокол Жириновского» рискует стать бездомным

Экс — чиновник Иван Вершинин не рассчитал расходы на выборы и продает свое жилье, рассказывают слухачи в мэрии Салехарда. «Ушедший с должности заместителя главы города политик Иван Вершинин всерьез планировал выиграть выборы в Госдуму — для этого нанял профессионального политтехнолога, заказал много плакатов и листовок. Но не рассчитал свой бюджет и теперь был вынужден выставить на продажу свою квартиру в Салехарде — ту самую, на которую получил жилищную субсидию в прошлом году», — болтают инсайдеры.

Злопыхатели смеются: если Иван Вершинин никуда не изберется — то будет очень забавно: он останется без должности чиновника, без кресла депутата, да еще и без квартиры. А за нее, между прочим, его ранее хорошо пропесочили в социальных сетях.

Единороссы набирают голоса за счет тундровиков

За дополнительные голоса тундровики получают поощрения Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Инсайдеры поговаривают, что для добора голосов единороссы ямальского отделения будут использовать аборигенов. «Сначала набирают голоса в городах и селах. В случае нехватки, в тундре с людей доберут», — сообщили слухачи. Источники добавляют, что за голоса агитаторы платят хорошие деньги. Но не всем везет, кому-то достается поощрение в виде благодарности.

Коммунисты Ноябрьска лишаются мест в гордуме

Источники в ямальской политтусовке рассказывают, что коммунисты Ноябрьска, разрывая отношения с теперь уже бывшим сторонником партии Александром Бондарчуком, не учли важного момента. «В настоящее время Бондарчук единственный депутат гордумы, официально представляющий интересы КПРФ в муниципальном собрании. Уже сейчас конфликт обозначен: „беспартийный коммунист“ публично поддержал ЛДПР, и реготделение КПРФ сразу записало его во враги. По хорошему, зря — у КПРФ вообще не остается представителей в гордуме. А вот ЛДПР, получается, усилилось — пусть и беспартийным, но активным сторонником», — сообщают слухачи.

Инсайдеры утверждают, что «соколы Жириновского» готовы принять Бондарчука с распростертыми объятиями. Другое дело, пойдет ли на это сам активист, который не хочет себя связывать жесткой партийной дисциплиной.

Кандидату-единороссу указали на соцсети

Кандидату от «Единой России» посоветовали аккуратнее вести соцсети Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инсайдеры, близкие к политическим кругам Ямала, сообщают, что кандидату в депутаты от «Единой России» Галине Косыгиной «попеняли» на критические посты в соцсетях. «В руководстве реготделения были недовольны тем, что Косыгина сначала сообщила подписчикам о невозможности добраться до Яр-Сале, потом попыталась раскритиковать речной вокзал в Салехарде за большое количество лестниц. Однопартийцы указали соратнице на то, что кандидат от партии власти должен больше работать с позитивной повесткой, а не с критикой реального положения дел в регионе», — рассказывают слухачи.

Говорят, Косыгина решила не конфликтовать с однопартийцами. Тем более, что опыта в политической борьбе у нее мало, а реальные шансы прорваться в большую политику есть, объясняют собеседники.

Расклад сил в Тюменской облдуме может измениться

Инсайдеры в политической тусовке поговаривают, что партия «Справедливая Россия» на выборах в Тюменскую облдуму может взять три мандата, а не два. Это стало возможным из-за того, что из предвыборной гонки выбыл кандидат от этой же партии Сергей Морев.

«Теперь ситуация следующая: депутат госдумы РФ Александр Ремезков, который первый номер в списке, идет в Госдуму. Глава Тюменского отделения партии Владимир Пискайкин заходит на первое место, на второе экс-коммунист Александр Чепик, а на третье руководитель реготделения партии эсеров в ЯНАО Максим Лазарев», — сообщают источники.

Собеседники отмечают, что позиции эсеров в Тюмени очень сильные. «Не зря же Лазарев уже побывал там на дебатах. Кроме того, поговаривают, что его уже неформально поздравляют и ждут в Тюмени», — резюмируют слухмекеры.

Ямальская элита распродает свою недвижимость

Чиновники продают элитную недвижимость (фото из архива) Фото: Лариса Рычкова © URA.RU

Источники поговаривают, что ямальские бизнесмены и чиновники стали распродавать свою недвижимость. В столичной мэрии ЯНАО рассказывают, что дом с личным магазином выставил на продажу хороший друг экс-главы Салехарда Ивана Кононенко Николай Белый. «Он в мэрии при Кононенко работал, тот его на высокие должности проталкивал, только толку от него не было совсем. Одно время Белый работал замом в департаменте городского хозяйства», — сообщил источник.

Инсайдер добавляет, что о личности Белого и его деятельности никто из нынешней политтусовки не знает. «Однако явно занимался он чем-то действительно прибыльным, раз смог отстроить себе немаленький дом», — отмечают слухачи.

Высокопоставленные руководители Росгвардии боятся Героя России

В курилках силовиков болтают, что новый командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ и Герой России Олег Козлов приезжает в ЯНАО, чтобы выявить слабые звенья в руководящем составе. «Козлов едет в Салехард не просто разведать обстановку, но и сразу понять с кем придется распрощаться. Управление Росгвардии в ЯНАО, мягко говоря, из рук вон плохо работает, и Герой России здесь точно найдет ненужных сотрудников», — резюмируют источники.

Предприниматель, напавший на силовика, может уйти от наказания

Бизнесмены могут избежать наказания за нападение на силовика Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники в бизнес-тусовке рассказывают подробности ситуации, произошедшей в Лабытнанги, где на сотрудника ФСИН напал с топором местный предприниматель. «Артем Пронченков накинулся на силовика Максима Кондюшина из-за личных семейных разборок. Говорят, что сотрудник юстиции у него жену увел», — делятся слухачи.

Инсайдеры в силовых структурах добавляют, что ФСИНовец до сих пор находится в реанимации, а Пронченков вышел из воды сухим. «Пронченковы связи на всю катушку включили», — поясняют собеседники. Слухачи гадают, какие у предпринимателя есть знакомые сверху, если, напав на сотрудника при погонах, он спокойно вышел из зала суда на время разбирательства, хотя было возбуждено уголовное дело.

На Ямале ждут опасного штамма гриппа

Источники в медицинских кругах ЯНАО рассказывают, что поставка в регион крупной партии вакцины от гриппа связана с ожидаемым распространением опасного штамма заболевания. «Свыше 120 тысяч доз вакцины привезли в СПИД-Центр Ноябрьска не просто так. В сочетании с продолжающейся пандемией коронавируса, грипп будет особенно опасным. Поэтому и главному инфекционисту Людмиле Воловой и главному профилактологу Сергею Токареву неплохо было бы сосредоточить усилия на пропаганде вакцинации от гриппа, тем более, что прививочная кампания уже началась», — рассказывают собеседники.

На этом фоне слухачей в белых халатах настораживает позиция окружного Роспотребнадзора. «Непонятно, почему подчиненные Людмилы Нечепуренко считают, что все под контролем? Видимо, панику сеять не хотят», — делятся слухмейкеры.

В элитной школе Салехарда у учителей «корона на голове»

Источники уверяют, что учителя элитной школы Салехарда ведут себя неподобающе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Инсайдеры в системе образования Салехарда поговаривают, будто в элитной школе «Обдорская гимназия» многие учителя чувствуют себя чуть ли не звездами мировой величины. «Дело в том, что это учебное заведение на хорошем счету у губернатора Дмитрия Артюхова, директор Игорь Овсяник часто встречает у себя в школе высокопоставленных гостей. Некоторым учителям такое внимание от представителей властей региона и города кружит голову. Они очень высокомерно ведут себя, могут грубить и хамить родителям и некоторым своим коллегам из других образовательных заведений», — болтают злые языки.

Больница не справляется с наплывом пациентов

Источники в центральной городской больнице (ЦГБ) Ноябрьска сообщают, что поликлиника была не готова к большому количеству обращений в это медучреждение. Новый главврач Ноябрьской ЦГБ Максим Зимин не успел наладить работу внутри больницы. «Не помогают предварительные записи на прием. График расписан на недели вперед. Но при этом есть еще и „живая очередь“, по которой до сих пор пытаются попасть к врачам. Количество пациентов не уменьшается и с трудом получается записать пациентов на прием. Не облегчает работу и то, что сейчас после отпусков вернулась большая часть ямальцев» — болтают инсайдеры.

Сотрудников муниципального предприятия принуждают к вакцинации

Сотрудникам муниципального предприятия Ноябрьска грозят отставками за отсутствие вакцины Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Инсайдеры на местах рассказывают, что в «Пассажирских перевозках» заставляют вакцинироваться от коронавируса под угрозой отстранения от работы. Поговаривают, такое указание получили сотрудники от своих непосредственных начальников, а им такую задачу поставил руководитель компании Олег Харченко. «Не успели выйти на работу, как звонок от начальника, который заявил, что необходимо привиться. Вышел внутренний приказ, по которому мы должны это делать, иначе не допустят до работы» — болтают источники.

«Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.