Что говорят о ваших детях педофилы в закрытых чатах

Жительница Тюмени нашла в закрытом сегменте интернета пугающий своей откровенностью форум педофилов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Тюмени, шокированная убийством 9-летней школьницы, которое произошло летом в районе Лесобаза, стала искать в интернете информацию о педофилах и том, как их изобличить. Женщина хотела понять психологию маньяков и тем самым уберечь своих дочерей от возможной угрозы. Но обнаружила, что люди, имеющие манию к несовершеннолетним, не слишком-то и прячутся.

«Я искала информацию о том, как себя ведут педофилы, какие приемы они применяют для того, чтобы расположить к себе детей. И мне посоветовали скачать анонимный браузер (программа для поиска информации в интернете — прим. URA.RU): мол, он поможет найти скрытые сайты. Я так и сделала, и наткнулась на форум, где просто сборище педофилов! Они обсуждают там наших детей и что хотели бы с ними сделать!» — рассказала агентству жительница Тюмени.

Участники форума общаются под вымышленными именами, используя для доступа анонимный браузер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По словам женщины, открытие ее шокировало. То, что в Сети можно с легкостью и, практически не скрываясь, вести подобные беседы, не укладывается в голове матери двоих детей.

Речь идет об одном из форумов в Даркнете. Это сегмент глобальной сети, куда можно попасть, используя специальное программное обеспечение. Впрочем, установить его не составляет никакого труда.

Пользователи форума не стесняются говорить о своих желаниях. Они общаются в более чем десятке разделов. Среди тем — инцест отцов и дочерей, поводы, по которым можно потрогать чужого ребенка, способы влюбить в себя несовершеннолетнюю и многое другое.

Говорили на форуме и об убийстве тюменской школьницы летом этого года. Жертву называли красивой и допускали, что подозреваемый в убийстве не виновен. Якобы его оговорили, чтобы раскрыть громкое дело накануне сентябрьских выборов.

«Устроился репетитором по математике. Как перейти в более тесные отношения?» «Младшие сестры», «Лучшая защита от педоборцев», «„Добродетельные“ педофилы», «Как часто вы встречаетесь с детьми» — это далеко не полный список тем, в которых прямо сейчас идут активные дискуссии.

Пользователи поздравляют друг друга с педоименинами (день, когда человек осознает, что его привлекают дети), обсуждают, какое телосложение у несовершеннолетних им больше по душе, и делятся своим реальным опытом противозаконного общения с ними.

Педофилов привлекают дети в возрасте от 7 до 12 лет, те, кто старше, им мало интересны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девочек на форуме называют белочками, мальчиков — зайцами, самих педофилов — медведями. «Любимый» возраст у посетителей форума колеблется от 7 до 12 лет. Есть и те, кто обращает внимание даже на двухлеток. А вот дети старше 15 лет мало кого интересуют.

При этом не все разговоры на форуме сосредоточены на теме детей. В отдельных ветках обсуждают политику, искусство, новости и прочее. Такой вот сайт по интересам. По закону агентство не может показать вам скрины переписок и даже привести точные цитаты. Потому просто поверьте нам на слово — то, что педофилы там обсуждают и масштабы происходящего — шокируют.

Есть у создателей форума и другой ресурс на схожую тематику. На нем размещаются статьи пользователей, к примеру, о том, что педофилия — это не преступление, а особенность личности.

С таким мнением не согласна тюменский психолог Наталья Мостовая. По ее мнению, педофилия — это бомба замедленного действия. «Это социально опасное явление, психологическое отклонение. Это противоестественно. Никто не может предсказать, когда такой человек сорвется, и решит, что теперь может совершить то, что все это время было в его голове. Недавняя история с изнасилованием и убийством школьницы на Лесобазе тому подтверждение. Преступник жил, окружающие не подозревали о его наклонностях, но в какой-то момент он решил, что может это сделать и ничего его не остановило», — считает специалист.

Скандальный портал не раз попадал в поле зрения общественности. На него подавали жалобы, но все, чего удалось добиться — обсуждение перетекло в «закрытую» для несведущих пользователей часть интернета.

По федеральному закону (149-ФЗ) в России запрещено распространение порноматериалов с изображениями несовершеннолетних или объявлений о привлечении их для участия в подобном. Однако на форуме этого и нет. Его создатели акцентируют внимание на том, что ресурс создан для общения, и любые ссылки на порнографию там запрещены.

Сервис на сайте Роскомнадзора РФ, где можно пожаловаться на запрещенный контент, в принципе не содержит подходящего раздела для подачи заявлений на подобные форумы. URA.RU направило запрос в ведомство.

О том, как государство борется с такими ресурсами, URA.RU рассказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. По его словам, сегодня у педофилов есть возможность находить лазейки в законодательстве.

«В законе есть большой правовой пробел. И подобные негодяи им изощренно пользуются, находят единомышленников. Бороться с IP-адресами бесполезно: блокируешь один — появляется другой. Технологии развиваются быстро, но решения этой проблемы совершенно точно будут. Среди вариантов: китайский сценарий (когда доступ в интернет предоставляется к ограниченному числу ресурсов, и только по персональным данным, без анонимизации — прим. URA.RU), суверенный интернет. Нужно бороться не с местом размещения, а с самим появлением такой информации», — пояснил омбудсмен.

По его словам, силовые ведомства сегодня уже могут отслеживать авторов подобных комментариев и ресурсов. Агентство направило запрос в Следственный комитет РФ с просьбой оценить контент форума, а также приложило доказательства в виде скриншотов переписок.

По словам источника URA.RU в правоохранительных органах, подобные порталы, на которых собираются «любители» детей, а также граждане с другими отклонениями, потенциально-опасными для общества, находятся под присмотром силовых структур. «Конечно, мы отслеживаем их. И не всегда их блокируют моментально. Дело в том, что существуют оперативные способы работы. Не буду раскрывать подробностей, но скажу так: иногда, чтобы поймать зверя, нужно не стрелять в него издалека, а подпустить поближе и заманить в капкан. После он уже не сможет скрыться», — поделился собеседник URA.RU.