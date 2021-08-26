Силовики проверяют связь между убийствами детей в Тюмени и ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

СК РФ раскрыл имя предполагаемого убийцы 9-летней девочки в Тюмени. Им оказался уроженец Сургута Виталий Бережной, до переезда в Тюмени проживавший в Нягани. URA.RU собрало всю информацию о подробностях трагедии и возможном преступнике, которая известна к этому моменту.

По информации СК, Бережной признался, что 30 июня, будучи пьяным, заманил ребенка в свою квартиру в районе Лесобазы, изнасиловал и убил ее. Некоторое время он хранил тело девочки в холодильнике, затем поместил останки в пакеты и коробку, которую 17 августа спрятал на берегу озера. Тело было обнаружено два дня спустя.

Работодатель Бережного в Тюмени не верит, что его подчиненный мог пойти на такое преступление. По его словам, в день задержания 25 августа предполагаемый убийца пришел на работу в хорошем настроении и улыбался. Ранее подозрений он тоже не вызывал.

Стало известно, что Бережной служил в спецназе ГРУ, а потом работал помощником участкового в Нягани с 2009 по 2011 год, а затем открыл в югорском городе частный детский сад. Он уволился из органов через пять дней после обнаружения в Нягани тела 12-летней девушки, которая была задушена — это дело не раскрыто до сих пор. В настоящее время силовики проверяют связь между убийствами детей в Тюмени и ХМАО.

Бережному планируется предъявить обвинение по п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). 27 августа суд изберет мужчине меру пресечения. По мнению адвоката, обвиняемый сможет избежать пожизненного заключения, поскольку сотрудничает со следствием.

Руководитель СКР Александр Бастрыкин признал неэффективными действия главы следственного управления по Тюменской области Александра Кублякова по раскрытию преступления в Тюмени. В отношении тюменского силовика назначена служебная проверка.