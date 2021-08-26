СК РФ раскрыл имя предполагаемого убийцы 9-летней девочки в Тюмени. Им оказался уроженец Сургута Виталий Бережной, до переезда в Тюмени проживавший в Нягани. URA.RU собрало всю информацию о подробностях трагедии и возможном преступнике, которая известна к этому моменту.
- По информации СК, Бережной признался, что 30 июня, будучи пьяным, заманил ребенка в свою квартиру в районе Лесобазы, изнасиловал и убил ее. Некоторое время он хранил тело девочки в холодильнике, затем поместил останки в пакеты и коробку, которую 17 августа спрятал на берегу озера. Тело было обнаружено два дня спустя.
Работодатель Бережного в Тюмени не верит, что его подчиненный мог пойти на такое преступление. По его словам, в день задержания 25 августа предполагаемый убийца пришел на работу в хорошем настроении и улыбался. Ранее подозрений он тоже не вызывал.
- Стало известно, что Бережной служил в спецназе ГРУ, а потом работал помощником участкового в Нягани с 2009 по 2011 год, а затем открыл в югорском городе частный детский сад. Он уволился из органов через пять дней после обнаружения в Нягани тела 12-летней девушки, которая была задушена — это дело не раскрыто до сих пор. В настоящее время силовики проверяют связь между убийствами детей в Тюмени и ХМАО.
- Бережному планируется предъявить обвинение по п. «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием). 27 августа суд изберет мужчине меру пресечения. По мнению адвоката, обвиняемый сможет избежать пожизненного заключения, поскольку сотрудничает со следствием.
- Руководитель СКР Александр Бастрыкин признал неэффективными действия главы следственного управления по Тюменской области Александра Кублякова по раскрытию преступления в Тюмени. В отношении тюменского силовика назначена служебная проверка.
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