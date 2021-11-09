Почему «КовиВак» стал главной COVID-вакциной чиновников

Истеблишмент надеялся на эксклюзивность права на «КовиВак» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцина от коронавируса Центра имени Чумакова «КовиВак» исчезает из больниц в считанные дни-недели. И ее появления ждут и, традиционно, припасают для чиновников. Интерес подстегивается дефицитом, который просто объяснить, но сложно понять. На что рассчитывают соискатели препарата, что думают про них и саму вакцину эксперты и медики — в материале URA.RU.

В российских регионах вакцина Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова «КовиВак» либо уже закончилась, либо ее количество сокращается. С подобной проблемой люди сталкивались уже летом 2021 года. В то время как медики указывают на не самую высокую эффективность «КовиВака», остальные встают в очередь именно за этим препаратом.

«КовиВак» был зарегистрирован Минздравом РФ в феврале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известно, что социальный блок правительства, а также депутаты всех уровней бронировали под себя этот препарат. Так, первая партия ушла в основном на них, рассказал один осведомленный собеседник из медицинской среды. И это продолжалось до тех пор, пока хватало объемов подготовленных запасов.

«С начала 2021 года, когда появились первые партии вакцин и началась массовая вакцинация, я ждал, когда привезут именно чумаковскую вакцину. Ее в Свердловскую область привезли в ограниченном количестве, распределили по больницам и кое-где слили „в народ“, что пошло против планов чиновников», — указал один из источников URA.RU из числа заметных чиновников. И его позицию разделяют многие, желавшие получить дозу «КовиВака».

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог, главврач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков объясняет внимание к «КовиВаку». По его словам, повышенный спрос связан не столько с научными данными, сколько с предположениями, теориями о том, что вакцина будет работать эффективно против коронавируса, вырабатывать иммунитет. «У людей в сознании все равно закреплено, что старая технология лучше. Спрос на вакцину есть, но предложение обеспечить не получается, потому что технология производства этой вакцины не позволяет масштабировать его в том количестве, которое необходимо для всех желающих», — признает Тимаков.

При этом врач заметил, что есть данные о том, что «КовиВак» переносится легче массового «Спутника V»: «В связи с тем, что необходимо получить QR-коды, поставить прививку, люди ищут вакцину, которая переносится легче», — объяснил Тимаков другую причину спроса на препарат Центра имени Чумакова.

По мнению руководителя лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, вирусолога Александра Чепурнова, есть две причины интереса россиян к «КовиВаку». Первая соотносится с той, что озвучил Тимаков: вакцина менее реактогенна. «У „Спутника V“ есть такие неприятные вещи, которых у „битой“ (имеющей в основе „убитый“ вирус — URA.RU) вакцины меньше. „КовиВак“ — высокоочищенный препарат. И люди гоняются за тем, что легче переносится», — пояснил Чепурнов. Второй причиной спроса собеседник агентства назвал психологию: если что-то — в дефиците, то за этим и вы погонитесь. Чепурнов посетовал, что никого не интересует, что «КовиВак» сам по себе слабее, чем «Спутник V».

Чепурнов считает, что очень большое количество доз «КовиВака» производить не получится. Нужно иметь определенные условия, чтобы масштабно работать с вирусом второй группы биологической опасности, и технологическую базу, в частности, огромные ферментеры.

«КовиВак» был зарегистрирован Минздравом РФ в феврале. В сентябре сообщалось, что изготовление «КовиВака» остановили для модернизации производства сырья. Обновление оборудования прошло успешно. Как заверяют в Центре имени Чумакова, это позволит нарастить мощности в 2-2,5 раза, а до конца года произвести дополнительно 2,5 млн доз. Для сравнения: в конце сентября Минпромторг РФ говорил о произведенных российскими предприятиями почти 65 млн комплектах доз «Спутника V». И это только за три последние месяца.

Чумаковскую вакцину производят не только в России. Так, в октябре Минпромторг РФ объявил, что, по соглашению с Центром имени Чумакова, Латиноамериканское биотехнологическое предприятие (ЛБП) «Мечников» (Никарагуа, Центральная Америка) начнет производство «КовиВака». Причем первые тестовые партии будут «выпущены в ближайшее время».