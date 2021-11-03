Власти договорились о поставках винтовок в свердловские школы

В рамках проекта свердловские школы и колледжи получают модифицированные винтовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В министерстве спорта РФ в Москве подписан меморандум о сотрудничестве в рамках проекта «Биатлон — в школу, биатлон — в ГТО, биатлон — в колледж». Это позволит сделать занятия биатлоном для детей доступным и эффективным, передает корреспондент URA.RU с места подписания документа. В церемонии принял участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.

«Участники меморандума объединяют свои административные и организационно-хозяйственные усилия, интеллектуальные, финансовые, технические ресурсы и иные нематериальные активы в рамках реализации гуманитарного спортивно-образовательного проекта „Биатлон — в школу, биатлон — в ГТО, биатлон — в колледж“», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU).

Алексей Морозов оценил важность спорта для детей Фото: Олег Барханов © URA.RU

Морозов оценил важность инициативы для школьников. «Для министерства спорта РФ особенно важно, что инициатива появилась непосредственно в регионе. Это отличная возможность для того, чтобы заинтересовать детей таким видом спорта, как биатлон», — рассказал он.

В рамках проекта свердловские школы и колледжи получают модифицированные винтовки для отработки элементов биатлона. на Урале впервые начали искать новых звезд для элитарного спорта и воспитывать чемпионов прямо в образовательных учреждениях. Меморандум закрепит сотрудничество свердловских властей, представителей профессионального спорта и компании «ФОРЭС», которая профинансировала оснащение школ инвентарем.

Виктор Майгуров сравнил биатлон с футболом и хоккеем Фото: Олег Барханов © URA.RU

Основными задачами сотрудничества является содействие школьникам в занятиях биатлоном, развитие спортивных организаций и подготовка спортивного резерва России, говорится в тексте меморандума. Кроме этого, занятия физкультурой в школах региона станут эффективнее, поскольку спортивная инфраструктура станет более современна, а обучающиеся укрепят здоровье во время занятий.

Меморандум подписали глава минобразования Свердловской области Юрий Биктуганов, генеральный директор ООО «ФОРЭС» Сергей Шмотьев, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и глава свердловского отделения «Юности России» Юрий Громыко.

Чтобы добиться больших успехов в биатлоне, заниматься спортом необходимо с раннего возраста, считает Майгуров. «Этот спорт нужно хотя бы попробовать. А где это сделать? Не каждый ребенок не в каждом регионе может сделать. Это технически сложный вид спорта. Придешь на стрельбище и попросишь ружье „попробовать“, конечно, никто не даст», — рассказал он.

Майгуров отметил, что биатлон является третьим по популярности видом спорта среди россиян. Он уступает лишь футболу и хоккею.

Юрий Громыко поблагодарил компанию «ФОРЭС» за спонсорскую помощь Фото: Олег Барханов © URA.RU

При этом сейчас в России ведется активный набор спортсменов для участия в крупных соревнованиях, рассказал Громыко. «Наша задача — обеспечить массовость и доступность биатлона по всей стране», — отметил он.

Вместе с этим Громыко поблагодарил представителей министерств и компании «ФОРЭС», благодаря которым стала возможна реализация проекта, а также Союз биатлонистов России, педагогов, родителей и их детей.

Уже сейчас для школ и колледжей закуплено более 400 комплектов оборудования для биатлона. До конца учебного года будет поставлено еще 450 комплектов, заключил Громыко.

Необходимо вовлекать детей в занятие биатлоном, считает Сергей Шмотьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Нам было важно поддержать проект, который будет востребован детьми, и, судя по обратной связи, это удалось. Как только ребенку что-то становится интересно, его не нужно заставлять и уговаривать. Наша задача просто создать условия, когда количество переходит в качество: чем больше детей будут вовлечены в занятия школьным биатлоном, тем вероятнее сохранить уральскую биатлонную школу, которой мы по праву гордимся», — рассказал Сергей Шмотьев.

В пресс-службе Минспорта РФ URA.RU сообщили, что поддержать инициативу возможно с помощью создания нового учебного модуля в школах «третий урок физкультуры — биатлон». Такая же практика уже применялась по отношению к занятиям дзюдо, плаванью, самбо, гимнастике, теннису. В министерстве призвали оформить соответствующие рекомендации в документах.

Подписание меморандума проходило в Минспорта РФ Фото: Олег Барханов © URA.RU

Соревнования с использованием новых винтовок и стоек для биатлона проходили в Екатеринбурге в сентябре. Их посетил двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону депутат Госдумы Сергей Чепиков. Министерство спорта РФ уже рекомендовало включить соревнования в программу XX Всемирной летней Гимназиады, местом проведения которой в 2024 году может быть Екатеринбург.