Власти договорились о поставках винтовок в свердловские школы

В министерстве спорта РФ в Москве подписан меморандум о сотрудничестве в рамках проекта «Биатлон — в школу, биатлон — в ГТО, биатлон — в колледж». Это позволит сделать занятия биатлоном для детей доступным и эффективным, передает корреспондент URA.RU с места подписания документа. В церемонии принял участие заместитель Министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов.
«Участники меморандума объединяют свои административные и организационно-хозяйственные усилия, интеллектуальные, финансовые, технические ресурсы и иные нематериальные активы в рамках реализации гуманитарного спортивно-образовательного проекта „Биатлон — в школу, биатлон — в ГТО, биатлон — в колледж“», — говорится в документе (есть в распоряжении URA.RU).
Морозов оценил важность инициативы для школьников. «Для министерства спорта РФ особенно важно, что инициатива появилась непосредственно в регионе. Это отличная возможность для того, чтобы заинтересовать детей таким видом спорта, как биатлон», — рассказал он.
В рамках проекта свердловские школы и колледжи получают модифицированные винтовки для отработки элементов биатлона. на Урале впервые начали искать новых звезд для элитарного спорта и воспитывать чемпионов прямо в образовательных учреждениях. Меморандум закрепит сотрудничество свердловских властей, представителей профессионального спорта и компании «ФОРЭС», которая профинансировала оснащение школ инвентарем.
Основными задачами сотрудничества является содействие школьникам в занятиях биатлоном, развитие спортивных организаций и подготовка спортивного резерва России, говорится в тексте меморандума. Кроме этого, занятия физкультурой в школах региона станут эффективнее, поскольку спортивная инфраструктура станет более современна, а обучающиеся укрепят здоровье во время занятий.
Меморандум подписали глава минобразования Свердловской области Юрий Биктуганов, генеральный директор ООО «ФОРЭС» Сергей Шмотьев, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и глава свердловского отделения «Юности России» Юрий Громыко.
Чтобы добиться больших успехов в биатлоне, заниматься спортом необходимо с раннего возраста, считает Майгуров. «Этот спорт нужно хотя бы попробовать. А где это сделать? Не каждый ребенок не в каждом регионе может сделать. Это технически сложный вид спорта. Придешь на стрельбище и попросишь ружье „попробовать“, конечно, никто не даст», — рассказал он.
Майгуров отметил, что биатлон является третьим по популярности видом спорта среди россиян. Он уступает лишь футболу и хоккею.
При этом сейчас в России ведется активный набор спортсменов для участия в крупных соревнованиях, рассказал Громыко. «Наша задача — обеспечить массовость и доступность биатлона по всей стране», — отметил он.
Вместе с этим Громыко поблагодарил представителей министерств и компании «ФОРЭС», благодаря которым стала возможна реализация проекта, а также Союз биатлонистов России, педагогов, родителей и их детей.
Уже сейчас для школ и колледжей закуплено более 400 комплектов оборудования для биатлона. До конца учебного года будет поставлено еще 450 комплектов, заключил Громыко.
«Нам было важно поддержать проект, который будет востребован детьми, и, судя по обратной связи, это удалось. Как только ребенку что-то становится интересно, его не нужно заставлять и уговаривать. Наша задача просто создать условия, когда количество переходит в качество: чем больше детей будут вовлечены в занятия школьным биатлоном, тем вероятнее сохранить уральскую биатлонную школу, которой мы по праву гордимся», — рассказал Сергей Шмотьев.
В пресс-службе Минспорта РФ URA.RU сообщили, что поддержать инициативу возможно с помощью создания нового учебного модуля в школах «третий урок физкультуры — биатлон». Такая же практика уже применялась по отношению к занятиям дзюдо, плаванью, самбо, гимнастике, теннису. В министерстве призвали оформить соответствующие рекомендации в документах.
Соревнования с использованием новых винтовок и стоек для биатлона проходили в Екатеринбурге в сентябре. Их посетил двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону депутат Госдумы Сергей Чепиков. Министерство спорта РФ уже рекомендовало включить соревнования в программу XX Всемирной летней Гимназиады, местом проведения которой в 2024 году может быть Екатеринбург.
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