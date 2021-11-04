В праздники власти проверят новую технологию управления обществом

Российские власти решили в 2021 году предложили отпраздновать День народного единства онлайн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

День народного единства в 2021 году станет «цифровым»: власти решили перенести празднование его в онлайн. Консолидации общества это не поможет, считают эксперты. В отличие от Дня Победы или шествия «Бессмертный полк», которые тоже уже проходили в онлайне, в 4 ноября россияне не видят ценностных смыслов. А в череде нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса, по мнению экспертов, он может оказаться незамеченным.

Основной площадкой, которая, по замыслу властей, должна объединить вокруг праздника россиян, станет всероссийский онлайн-марафон «Славься, Отечество!». Его трансляция начнется в 8 утра по московскому времени на платформе смотрим.ру (создана в рамках нацпроекта «Цифровая экономика») и продлится 16 часов. Организаторы планируют сделать экскурс в историю и побывать онлайн во всех регионах страны. Тем самым зрители смогут познакомиться с историей праздника и узнать о его важности для современной России.

Из-за коронавирусных ограничений в онлайн перевели даже мастер-классы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Одновременно с федеральным марафоном в регионах начнутся свои онлайн-мероприятия. Например, в Екатеринбурге пройдет «Ночь искусств», в Сургуте организовали онлайн-концерт «От Руси до России», а в Тюмени для детей проведут онлайн-мастер-классы по рукоделию. Причем в этом году власти совсем отказались от офлайн-мероприятий, которые проводились год назад.

В Кремле считают, что онлайн-формат празднования Дня народного единства не останется незамеченным россиянами. «Широко обозначить праздник не получится. Тем не менее, мы убеждены, что и незамеченным он не пройдет», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

Шествие Бессмертного полка собирает миллионы участников в любом формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сложно прогнозировать, сколько россиян присоединится к онлайн-марафону 4 ноября, считают эксперты. Но вряд ли их число будет сопоставимо с празднованием Дня Победы в «цифровом» формате или с шествием «Бессмертный полк», к которому в прошлом году в сети присоединились 2,5 млн участников, а в 2021-м — уже более 5 миллионов.

Результаты социологического опроса, опубликованного Фондом «Общественное мнение» накануне праздника 3 ноября, показали: только 29% опрошенных считают, что 4 ноября — «сплачивает и объединяет», неважным и незначимым праздник считают 50%, а важным 34% респондентов, 12% воспринимают его как дополнительный выходной. Годом ранее опрос ВЦИОМ показал, что около 40% россиян воспринимают День народного единства как важный государственный праздник и знают об истории его возникновения.

Праздник 4 ноября за время его существования не удалось нагрузить смыслом, поэтому онлайн-формат может не сработать так, как ожидают власти, считает историк и блогер Алексей Кавешников. Похожего мнения придерживается социальный психолог Алексей Рощин.

«В народном сознании нет такой даты, памяти о ней или о какой-то народной победе. Чисто теоретически, создать ее на пустом месте могли бы только выдающиеся писатели, художники и кинематографисты. Например, если бы появилась картина вроде „Штурма Зимнего“ Эйзенштейна. В нынешней ситуации историческая основа праздника хромает», — считает эксперт. Вероятно, и поэтому во время онлайн-марафона акцент будет сделан на историческую составляющую.

Чтобы праздник приобрел новый смысл и стал восприниматься россиянами полноценно, между истоками торжества и современностью нужно провести ассоциативный ряд, считает эксперт Центра политического анализа, политолог Максим Жаров. По его словам, «заинтересовать праздником людей можно, если власти проработают четкую концепцию этого дня и акцентируют внимание на героях современности». Тогда будет не столь важно, в каком формате проходит празднование. Главное — «концепция стала более актуальной и адаптированной к реалиям». «[В сегодняшней же ситуации] онлайн формат уведет праздник окончательно в тень. Минин и Пожарский были очень давно, и сейчас даже выпускники, выходя из школы, не знают, кто это такие. Потому что даже на уроках истории этой теме не уделяется большого внимания», — рассказал эксперт.

Властям предстоит продумать, каким смыслом наполнить праздник, чтобы он стал по-настоящему народным, считают эксперты Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Дню народного единства далеко до популярности Дня Победы или Нового года, но при «едином стержне праздника по всей стране» отношение к нему может измениться, считает доцент Школы политических исследований РАНХиГС Михаил Мизулин. «Общую идею праздника Кремль должен держать в руках. Важен спланированный и общий сценарий, который есть, несмотря на онлайн-формат проведения. [Признание] 40% для национального, относительно молодого праздника — это много. И этот процент исходит из внутреннего чувства принадлежности к многонациональному народу», — объяснил эксперт.

Онлайн-празднование Дня народного единства имеет и прикладное значение для власти — это один из современных механизмов управления обществом, с одной стороны, с другой — это отработка стоящих перед властью задач по цифровизации, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. «В любом случае, празднование онлайн — это лучше, чем ничего. С точки зрения управления населением через онлайн-формат — в этом нет ничего плохого. Для власти это возможность отработки цифровых технологий и управления не столько отдельными людьми, сколько процессами», — резюмировал Орлов.