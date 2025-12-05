В Кургане полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП в Заозерном

В Кургане ищут очевидцев смертельного ДТП Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП, которое произошло вечером 14 ноября в 3-м микрорайоне у дома №11 «А». Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. По данным ведомства, автомобиль KИА ED (CEE) под управлением водителя 1957 года рождения столкнулся со стоящим полуприцепом, пассажирка машины 2000 года рождения погибла на месте.

«14 ноября, около 21 часа 51 минуты, напротив дома №11 „А“, в 3 микрорайоне, в городе Кургане, водитель, 1957 года рождения, управляя автомобилем KИА ED (CEE), допустил наезд на стоящий полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13,4 FP60COOL в сцепке с грузовым. В результате дорожно-транспортного происшествия, пассажирка, 2000 года рождения, автомобиля KИА ED (CEE) от полученных телесных скончалась на месте дорожно-транспортного», — сообщили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что полуприцеп SCHMITZ SKO 24/L-13,4 FP60COOL находился в сцепке с грузовым автомобилем и в момент аварии стоял. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователи просят откликнуться всех, кто видел момент столкновения, а также водителей, чьи видеорегистраторы могли зафиксировать участок дороги около 21:51 14 ноября. Ведомство отмечает, что любая информация, в том числе данные о дорожной обстановке перед аварией, поможет восстановить полную картину происшествия и установить детали трагедии.

