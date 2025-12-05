В Тюмени за сутки восстановили отопление в 25 домах

Подачу тепла возобновили раньше срока Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Подачу тепловой энергии в дома, отключенные из-за повреждения теплотрассы на улице Первомайской, восстановили вечером 4 декабря, раньше ранее объявленных сроков. Об этом сообщили в компании УСТЭК, которая управляет местной системой теплоснабжения.

«Подача тепловой энергии во все дома, попавшие в зону отключения из-за повреждения тепловой сети на улице Первомайской, была полностью восстановлена вечером 4 декабря, раньше изначально прогнозируемых сроков», — сообщили в пресс-службе УСТЭК. Там уточнили, что специалисты смогли сократить время ремонтных работ за счет переключения части потребителей на резервные схемы теплоснабжения.

В компании напомнили, что утром 4 декабря в районе дома № 50 по улице Первомайской было зафиксировано повреждение теплотрассы. На место выехала аварийная бригада УСТЭК, которая начала отключение поврежденного участка и подготовку к ремонту. В течение нескольких часов энергетики перевели большинство потребителей на резервные источники, сократив число жилых домов без отопления и горячей воды с 25 до 5.

Оставшиеся пять домов находились без тепла до завершения основных ремонтных мероприятий. К вечеру специалисты завершили восстановление участка сети и поэтапно возобновили подачу ресурса. После этого все системы теплоснабжения на данном участке начали работать в штатном режиме, добавили в компании.