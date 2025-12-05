У Тюменской области рекордно выросли долги

За месяц Тюменская область заняла у банков 13,2 миллиарда рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU

За ноябрь госдолг Тюменской области вырос на 16,8 миллиардов рублей. Такие данные приводит на своем сайте региональное правительство. Основная часть новых заимствований — кредиты в банках.

«Государственный долг Тюменской области по состоянию на 1 декабря 2025 года — 29,6 миллиардов рублей», — говорится в данных правительства. Месяцем ранее сумма была на 16,8 млрд меньше.

Основная часть денег, увеличивших задолженность — это кредиты, взятые у банков. Сейчас они составляют 16,2 миллиарда от общей суммы (на 1 ноября — три миллиарда). Остальные — это заимствования из федерального бюджета и госгарантии.

URA.RU направило запрос в правительство области. Ответ ожидается.