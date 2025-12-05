Логотип РИА URA.RU
Политика

В ЯНАО сменился председатель районного суда

Суд Ямальского района возглавила экс-сотрудник прокуратуры из Тюмени Савельева
05 декабря 2025 в 11:32
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В полномочия председателя Ямальского районного суда ЯНАО с 8 декабря вступает судья из Тюменской области Елена Савельева. Об этом сообщили в управлении судебного департамента ЯНАО.

«В судебную систему Елена Александровна пришла в 2012 году специалистом I категории, а уже в 2014 году была назначена на должность мирового судьи. С 2018 года осуществляла полномочия судьи в Центральном районном суде, а затем в 2024 году в Сладковском районном суде Тюменской области», — сообщили в группе департамента VK.

До начала работы в судебной системе Елена Савельева трудилась в правоохранительных органах, в том числе, в прокуратуре Тюмени, имеет почетную грамоту генпрокурора РФ. Ранее URA.RU сообщало о назначении нового судьи в Ноябрьске.

