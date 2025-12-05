Логотип РИА URA.RU
Мэр Кургана Науменко введет структуру, которую он подсмотрел в другом городе. Инсайд

05 декабря 2025 в 11:30
Мэр Кургана Науменко задумал изменения в структуре администрации

Глава Кургана Антон Науменко задумал создать внутри администрации департамент инвестиций. Идею он подсмотрел у коллег из других регионов, когда был на форуме «Города России: локомотивы роста» в Екатеринбурге. Об этом корреспондентке URA.RU сообщают источники из политических кругов Кургана. 

«Науменко съездил на форум в Екатеринбурге, где встретился с мэрами других городов Урала. После поездки он захотел создать в администрации Кургана департамент инвестиций. Структура должна будет привлекать инвесторов и реализовывать проекты. Предположительно, идею он увидел у тюменцев», — рассказывают URA.RU источники. 

Отмечается, что пока неизвестно, в каком формате будет работать будущий департамент, так как его создание пока на стадии идеи. Однако, сообщают источники, Науменко намерен ее реализовать. По одной из версий, новый департамент в администрации появится к концу 2025 года. 

Корреспондентка URA.RU направила запрос в администрацию Кургана. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 

Ранее URA.RU писало, что в администрации Кургана появилось новое управление. Структура занимается контролем и протоколами. Начальником управления стал бывший заместитель управделами мэрии Роман Макаров.

Комментарии (1)
  • Николай
    05 декабря 2025 11:47
    Я же уже говорил, что наш мэр очень активный, обучаемый и эффективный менеджер. Предполагаю, что мы увидим и ощутим ещё много различных позитивных современных нововведений в управлении городом. Процесс идет.
