У россиян появится возможность взять кредит на свое дело в цифровых рублях

Цифровой рубль является третьей формой российской национальной валюты Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Банк ВТБ заявил о готовности выдавать российскому бизнесу кредиты в цифровых рублях и уже выстраивает процессы для запуска таких продуктов. Ключевым условием старта остается готовность инфраструктуры и участников рынка. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка Дмитрий Средин.

«Конечно, да. Это то направление, на котором мы работаем очень активно. Просто требуется адаптация рынка к новым технологиям, чтобы все, с одной стороны, привыкли, но и чтобы инфраструктура была готова в целом», — заявил Средин. Его слова передает ТАСС.

Банк ведет подготовку ИТ-систем и внутренних процедур под работу с цифровым рублем, в том числе с корпоративными клиентами. По данным Средина, ВТБ синхронизирует свои планы с дорожной картой Банка России по развитию национальной цифровой валюты и ждет расширения функционала платформы, чтобы предлагать компаниям не только расчеты, но и кредиты.

Цифровой рубль является третьей формой российской национальной валюты — наряду с наличными и безналичными деньгами. Платформу цифрового рубля разрабатывает и контролирует Банк России. Все операции совершаются через специальные цифровые кошельки, открываемые клиентам через банки-участники. Крупнейшие кредитные организации обязаны будут предоставить клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.