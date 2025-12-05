В ЦПКиО Кургана появится новый падел клуб
В Кургане приобретут оборудование для падел-спорта
В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Кургана к следующему сезону появится новый падел-клуб, а спортивные объекты города начнут адаптировать под нужды участников СВО, в том числе тяжело раненых. Для этого 5 декабря на заседании правительства Курганской области подписали распоряжение о дополнительном финансировании, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«На последней встрече с участникам СВО прозвучало предложение по адаптации спортивных объектов, в том числе для парней, получивших тяжелые ранения. Договорились провести обследование таких объектов и выделить дополнительное финансирование на такую адаптацию», — сообщил Шумков.
По словам губернатора, в ЦПКиО к следующему сезону завершат модернизацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Шевелевке. Там обновят инфраструктуру и закупят новое оборудование для классического тенниса и набирающего популярность падел-спорта, который сочетает элементы тенниса и сквоша и рассчитан на игру в паре на компактной площадке.
Шумков также напомнил, что в том же сезоне завершится благоустройство берега реки Битевка с созданием там дополнительных спортивных объектов. Он отметил, что с учетом развития этой территории и обновления инфраструктуры в самом ЦПКиО возможностей для занятий спортом в парке и рядом с ним «будет предостаточно».
Преобразование ЦПКиО в Кургане ведется несколько лет: в парке установили арт-объект в виде утиной семьи, обустроили зону для настольного тенниса и готовят проекты на месте бывшего парка динозавров. Параллельно город развивает прилегающую территорию у реки Битевка, где уже создаются новые пространства для отдыха и спорта.
