В ЦПКиО Кургана появится новый падел клуб

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) Кургана к следующему сезону появится новый падел-клуб, а спортивные объекты города начнут адаптировать под нужды участников СВО, в том числе тяжело раненых. Для этого 5 декабря на заседании правительства Курганской области подписали распоряжение о дополнительном финансировании, сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«На последней встрече с участникам СВО прозвучало предложение по адаптации спортивных объектов, в том числе для парней, получивших тяжелые ранения. Договорились провести обследование таких объектов и выделить дополнительное финансирование на такую адаптацию», — сообщил Шумков.

По словам губернатора, в ЦПКиО к следующему сезону завершат модернизацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Шевелевке. Там обновят инфраструктуру и закупят новое оборудование для классического тенниса и набирающего популярность падел-спорта, который сочетает элементы тенниса и сквоша и рассчитан на игру в паре на компактной площадке.

Шумков также напомнил, что в том же сезоне завершится благоустройство берега реки Битевка с созданием там дополнительных спортивных объектов. Он отметил, что с учетом развития этой территории и обновления инфраструктуры в самом ЦПКиО возможностей для занятий спортом в парке и рядом с ним «будет предостаточно».