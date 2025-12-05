Турнир в столице Урала проходит с 4 по 6 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге впервые проходит международный турнир по паделу с участием лучших игроков мира из разных стран. Спортсмены из Испании, Аргентины, Бразилии и России собрались на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Турнир, который стартует завтра, — выставочный, который даст огромный запуск паделу», — заявил спортивный директор лиги RCC Padel Тито Аллеманди. Он пообещал, что Екатеринбург станет столицей падела.

По словам директора Академии падела РМК, президент Федерации падела Свердловской области Дарья Ирха добавила, что в столице Урала повысился интерес к паделу: «К примеру, летом, когда мы открыли корты, где играть можно бесплатно, мы ощутили, что многие захотели заниматься тренировками и играть в падел. Мне нравятся, что у нас в Екатеринбурге собирается хорошее комьюнити». Кроме того, она отметила, что в столице Урала скоро может появиться любительская женская лига по паделу.

Именитые игроки в падел Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Аргентинец Мигель Ламперти — двухкратный чемпион мира — отметил, что главным фаворитом текущего турнира будет Гонсало Рубио — 44-я ракетка мира рейтинга FIP, многократный победитель турниров FIP и участник Международного турнира Лиги RCC Padel. «Падел — семейный вид спорта, каждый может в него начать играть. Очень рад, что в Екатеринбурге он стремительно развивается», — признался чемпион лиги А1 и финалист турниров Premier Padel в 2025 году в Хихоне и Канкуне Толито Агирре.

Гонсало Рубио заявил, что у российских спортсменов падела хорошая физическая подготовка. «У нас проходит две тренировки в день, мы работаем с Тито, с его командой. К этим соревнованиям мы готовились сначала здесь, потом в Москве. Тито — очень строгий тренер, он игрок высоко уровня. Когда игроки допускают ошибки, он старается объяснить, помочь», — отметил тренер и спортсмен Академии падел РМК Дмитрий Мягков — победитель первого и пятого этапов Российского падел-тура — 2025, победитель чемпионата России — 2025, участник турнира Лиги RCC Padel. «Уровень конкуренции вырос. Это чувствуется и среди российских игроков. Видно, что есть игра, есть розыгрыши», — резюмировал Даниел Пашаян — девятая ракетка РФ, член сборной по паделу, бронзовый призер Кубка России-2025.

Соревнования проходят с 4 по 6 декабря на новой падел-арене, открытой Русской медной компанией. Там разыграют 18 млн рублей. Сама арена является первой в России специализированной площадкой для этого вида спорта. Она вмещает 4 500 зрителей и имеет шесть профессиональных кортов. Официальный старт лиги RCC Padel запланирован на февраль 2026 года.

Отдельный турнир «Легенды падела» соберет топовых игроков, включая двукратных чемпионов мира Тито Аллеманди и Мигеля Ламперти. Призовой фонд этого соревнования составит 10 млн рублей.